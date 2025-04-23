Торт Недільний — найпростіший домашній рецепт з кефіром і сметанним кремом

Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua

Цей торт ідеально підходить для вихідного дня: швидкий у приготуванні, ніжний на смак і без складних етапів. Пухкий шоколадний корж, сметанний крем із лимонною ноткою та проста глазур — усе, що потрібно для домашнього десерту до чаю.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

кефір — 250 мл.;

яйця — 2 шт.;

цукор — 130 г;

ванільний цукор — 10 г;

сіль — щіпка;

борошно — 200 г;

какао — 40 г;

розпушувач — 12 г.

Крем:

згущене молоко — 200 г;

цедра лимона — 1 шт.;

сік лимона — 30 мл.;

сметана 20% — 600 г (відцідити через сито);

какао — 30 г.

Глазур:

цукор — 1 ст. л.;

какао — 2 ст. л.;

сметана — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Для приготування тіста у мисці змішати кефір, яйця, цукор, ванільний цукор і сіль. Окремо просіяти борошно, какао та розпушувач, додати до рідких інгредієнтів. Замішати тісто до однорідної консистенції віничком.

Шоколадне тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Форму 34×28 см застелити пергаментом, влити тісто та випікати у розігрітій до 180 °C духовці 15–20 хвилин. Готовий корж охолодити.

Шокладний бісквіт. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготування крема змішати згущене молоко з лимонною цедрою та соком, залишити на кілька хвилин до загусання. Додати сметану та какао, акуратно перемішати до однорідної маси.

Бісквіт та крем. Фото: gospodynka.com.ua

З охолодженого коржа зрізати верхівку та краї, які перетерти в крихту. Основу розрізати на два пласти. Змастити кремом усі шари, а також верх та боки. Обсипати боки крихтою.

Приготування десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготування глазурі у невеликій каструлі змішати цукор, какао та сметану. Варити на середньому вогні, постійно помішуючи, до однорідності (приблизно 3–4 хвилини).

Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Вилити глазур на торт, рівномірно розподілити та поставити у холодильник на кілька хвилин. Подавати охолодженим, нарізаним порційно.

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