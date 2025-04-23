Торт Недільний — найпростіший домашній рецепт з кефіром і сметанним кремом

Торт "Недільний" — рецепт простіше вже нікуди
Цей торт ідеально підходить для вихідного дня: швидкий у приготуванні, ніжний на смак і без складних етапів. Пухкий шоколадний корж, сметанний крем із лимонною ноткою та проста глазур — усе, що потрібно для домашнього десерту до чаю.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- кефір — 250 мл.;
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 130 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- сіль — щіпка;
- борошно — 200 г;
- какао — 40 г;
- розпушувач — 12 г.
Крем:
- згущене молоко — 200 г;
- цедра лимона — 1 шт.;
- сік лимона — 30 мл.;
- сметана 20% — 600 г (відцідити через сито);
- какао — 30 г.
Глазур:
- цукор — 1 ст. л.;
- какао — 2 ст. л.;
- сметана — 3 ст. л.
Спосіб приготування
Для приготування тіста у мисці змішати кефір, яйця, цукор, ванільний цукор і сіль. Окремо просіяти борошно, какао та розпушувач, додати до рідких інгредієнтів. Замішати тісто до однорідної консистенції віничком.
Форму 34×28 см застелити пергаментом, влити тісто та випікати у розігрітій до 180 °C духовці 15–20 хвилин. Готовий корж охолодити.
Для приготування крема змішати згущене молоко з лимонною цедрою та соком, залишити на кілька хвилин до загусання. Додати сметану та какао, акуратно перемішати до однорідної маси.
З охолодженого коржа зрізати верхівку та краї, які перетерти в крихту. Основу розрізати на два пласти. Змастити кремом усі шари, а також верх та боки. Обсипати боки крихтою.
Для приготування глазурі у невеликій каструлі змішати цукор, какао та сметану. Варити на середньому вогні, постійно помішуючи, до однорідності (приблизно 3–4 хвилини).
Вилити глазур на торт, рівномірно розподілити та поставити у холодильник на кілька хвилин. Подавати охолодженим, нарізаним порційно.
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