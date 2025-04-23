Торт Воскресный — самый простой домашний рецепт с кефиром и сметанным кремом

Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Этот торт идеально подходит для выходного дня: быстрый в приготовлении, нежный на вкус и без сложных этапов. Рыхлый шоколадный корж, сметанный крем с лимонной ноткой и простая глазурь — все, что нужно для домашнего десерта к чаю.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

кефир — 250 мл.;

яйца — 2 шт.;

сахар — 130 г;

ванильный сахар — 10 г;

соль — щепотка;

мука — 200 г;

какао — 40 г;

разрыхлитель — 12 г.

Крем:

сгущенное молоко — 200 г;

цедра лимона — 1 шт.;

сок лимона — 30 мл.;

сметана 20% — 600 г (отцедить через сито);

какао — 30 г.

Глазурь:

сахар — 1 ст. л.;

какао — 2 ст. л.;

сметана — 3 ст. л.

Способ приготовления

Для приготовления теста в миске смешать кефир, яйца, сахар, ванильный сахар и соль. Отдельно просеять муку, какао и разрыхлитель, добавить к жидким ингредиентам. Замешать тесто до однородной консистенции венчиком.

Шоколадное тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Форму 34×28 см застелить пергаментом, влить тесто и выпекать в разогретой до 180 °C духовке 15-20 минут. Готовый корж охладить.

Слоеный бисквит. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления крема смешать сгущенное молоко с лимонной цедрой и соком, оставить на несколько минут до загустения. Добавить сметану и какао, аккуратно перемешать до однородной массы.

Бисквит и крем. Фото: gospodynka.com.ua

С охлажденного коржа срезать верхушку и края, которые перетереть в крошку. Основу разрезать на два пласта. Смазать кремом все слои, а также верх и бока. Обсыпать бока крошкой.

Приготовление десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления глазури в небольшой кастрюле смешать сахар, какао и сметану. Варить на среднем огне, постоянно помешивая, до однородности (примерно 3-4 минуты).

Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Вылить глазурь на торт, равномерно распределить и поставить в холодильник на несколько минут. Подавать охлажденным, нарезанным порционно.

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