Торт Воскресный — самый простой домашний рецепт с кефиром и сметанным кремом

Торт "Воскресный" — рецепт проще уже никуда
Этот торт идеально подходит для выходного дня: быстрый в приготовлении, нежный на вкус и без сложных этапов. Рыхлый шоколадный корж, сметанный крем с лимонной ноткой и простая глазурь — все, что нужно для домашнего десерта к чаю.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- кефир — 250 мл.;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 130 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- соль — щепотка;
- мука — 200 г;
- какао — 40 г;
- разрыхлитель — 12 г.
Крем:
- сгущенное молоко — 200 г;
- цедра лимона — 1 шт.;
- сок лимона — 30 мл.;
- сметана 20% — 600 г (отцедить через сито);
- какао — 30 г.
Глазурь:
- сахар — 1 ст. л.;
- какао — 2 ст. л.;
- сметана — 3 ст. л.
Способ приготовления
Для приготовления теста в миске смешать кефир, яйца, сахар, ванильный сахар и соль. Отдельно просеять муку, какао и разрыхлитель, добавить к жидким ингредиентам. Замешать тесто до однородной консистенции венчиком.
Форму 34×28 см застелить пергаментом, влить тесто и выпекать в разогретой до 180 °C духовке 15-20 минут. Готовый корж охладить.
Для приготовления крема смешать сгущенное молоко с лимонной цедрой и соком, оставить на несколько минут до загустения. Добавить сметану и какао, аккуратно перемешать до однородной массы.
С охлажденного коржа срезать верхушку и края, которые перетереть в крошку. Основу разрезать на два пласта. Смазать кремом все слои, а также верх и бока. Обсыпать бока крошкой.
Для приготовления глазури в небольшой кастрюле смешать сахар, какао и сметану. Варить на среднем огне, постоянно помешивая, до однородности (примерно 3-4 минуты).
Вылить глазурь на торт, равномерно распределить и поставить в холодильник на несколько минут. Подавать охлажденным, нарезанным порционно.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов десертов без выпечки
Торт без выпечки — всего 3 составляющих и много шоколадного крема.
"Украинский Тирамису" — торт без выпечки за 8 мин, без сырых яиц.
Торт "Настя" за 15 минут — без выпечки и без теста.
Бананово-шоколадный торт без выпечки — готовится 15 минут.
Дешевый и влажный торт "Джулия" — без духовки и за 15 минут.
Торт за 15 минут — без выпечки, без сметаны и дорогих сливок.
Торт "Чудо" за 20 минут — без теста, духовки, без миксера.
Торт "Счастье" без выпечки — всего 5 минут работы.
Самый дешевый торт "Таня" — без выпечки, без миксера, без коржей.
Вафельный торт со сгущенкой — делается 10 мин, съедается за пять.
Читайте Новини.LIVE!