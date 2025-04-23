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Торт "Воскресный" — рецепт проще уже никуда

23 апреля 2025 03:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Торт Воскресный — самый простой домашний рецепт с кефиром и сметанным кремом
Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот торт идеально подходит для выходного дня: быстрый в приготовлении, нежный на вкус и без сложных этапов. Рыхлый шоколадный корж, сметанный крем с лимонной ноткой и простая глазурь — все, что нужно для домашнего десерта к чаю.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • кефир — 250 мл.;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 130 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • соль — щепотка;
  • мука — 200 г;
  • какао — 40 г;
  • разрыхлитель — 12 г.

Крем:

  • сгущенное молоко — 200 г;
  • цедра лимона — 1 шт.;
  • сок лимона — 30 мл.;
  • сметана 20% — 600 г (отцедить через сито);
  • какао — 30 г.

Глазурь:

  • сахар — 1 ст. л.;
  • какао — 2 ст. л.;
  • сметана — 3 ст. л.

Способ приготовления

Для приготовления теста в миске смешать кефир, яйца, сахар, ванильный сахар и соль. Отдельно просеять муку, какао и разрыхлитель, добавить к жидким ингредиентам. Замешать тесто до однородной консистенции венчиком.

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Шоколадное тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Форму 34×28 см застелить пергаментом, влить тесто и выпекать в разогретой до 180 °C духовке 15-20 минут. Готовый корж охладить.

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Слоеный бисквит. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления крема смешать сгущенное молоко с лимонной цедрой и соком, оставить на несколько минут до загустения. Добавить сметану и какао, аккуратно перемешать до однородной массы.

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Бисквит и крем. Фото: gospodynka.com.ua

С охлажденного коржа срезать верхушку и края, которые перетереть в крошку. Основу разрезать на два пласта. Смазать кремом все слои, а также верх и бока. Обсыпать бока крошкой.

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Приготовление десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления глазури в небольшой кастрюле смешать сахар, какао и сметану. Варить на среднем огне, постоянно помешивая, до однородности (примерно 3-4 минуты).

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Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Вылить глазурь на торт, равномерно распределить и поставить в холодильник на несколько минут. Подавать охлажденным, нарезанным порционно.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов десертов без выпечки

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02:22 В Харькове в результате атаки РФ масштабный пожар

01:58 В Харькове прогремел еще один взрыв

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

01:40 С Усиком записали самое милое видео в боксе

01:33 В Харькове в результате атаки РФ возникли пожары

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