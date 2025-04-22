Дуже вологий торт Премія — смачніший за Медовик і Наполеон

Дуже вологий торт "Премія" — смачніше Медовика і Наполеона
Цей торт не просто вдалий — він дійсно вражає. Вологий, насичений і ніжний, він тане в роті з першої ложки. Його смак легко конкурує з улюбленими класичними десертами: Медовиком і Наполеоном. Якщо шукаєш ідеальний домашній торт для особливого випадку або просто до чаю — "Премія" стане улюбленцем у твоїй кулінарній колекції.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- цукор — 200 г;
- яйце — 1 шт.;
- кефір — 220 мл.;
- борошно — 170 г;
- какао — 1 ст. л.;
- розпушувач — 1 ч. л.
Для крему:
- вершкове масло — 200 г;
- цукор — 100 г;
- сметана — 250 г
Спосіб приготування
Змішати в мисці цукор з яйцем, влити кефір і добре перемішати. Просіяти борошно, какао та розпушувач, додати до рідких інгредієнтів і замісити густе однорідне тісто.
Вилити тісто у форму для випікання, заздалегідь змащену маслом і вистелену пергаментом. Випікати бісквіт при 190 °С протягом 25 хвилин. Остудити, дістати з форми й розрізати на три рівні коржі.
Приготувати крем: збити м’яке вершкове масло з цукром до розчинення кристалів. Додати сметану та продовжити збивати до утворення стійкого крему.
Змастити кремом кожен корж, скласти торт, покрити верх і боки залишками крему.
За бажанням прикрасити тертим гірким шоколадом. Поставити торт у холодильник щонайменше на 1 годину для стабілізації.
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