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Дуже вологий торт "Премія" — смачніше Медовика і Наполеона

22 квітня 2025 03:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Дуже вологий торт Премія — смачніший за Медовик і Наполеон
Вологий торт "Премія". Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей торт не просто вдалий — він дійсно вражає. Вологий, насичений і ніжний, він тане в роті з першої ложки. Його смак легко конкурує з улюбленими класичними десертами: Медовиком і Наполеоном. Якщо шукаєш ідеальний домашній торт для особливого випадку або просто до чаю — "Премія" стане улюбленцем у твоїй кулінарній колекції.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • цукор — 200 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • кефір — 220 мл.;
  • борошно — 170 г;
  • какао — 1 ст. л.;
  • розпушувач — 1 ч. л.

Для крему:

  • вершкове масло — 200 г;
  • цукор — 100 г;
  • сметана — 250 г

Спосіб приготування

Змішати в мисці цукор з яйцем, влити кефір і добре перемішати. Просіяти борошно, какао та розпушувач, додати до рідких інгредієнтів і замісити густе однорідне тісто.

дуже вологий торт Премія, смачніше Медовика і Наполеона
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Вилити тісто у форму для випікання, заздалегідь змащену маслом і вистелену пергаментом. Випікати бісквіт при 190 °С протягом 25 хвилин. Остудити, дістати з форми й розрізати на три рівні коржі.

вологий торт Премія, смачніше Медовика і Наполеона
Шоколадні бісквіти. Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати крем: збити м’яке вершкове масло з цукром до розчинення кристалів. Додати сметану та продовжити збивати до утворення стійкого крему.

торт Премія, смачніше Медовика і Наполеона
Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Змастити кремом кожен корж, скласти торт, покрити верх і боки залишками крему.

домашній торт Премія, смачніше Медовика і Наполеона
Тертий шоколад. Фото: gospodynka.com.ua

За бажанням прикрасити тертим гірким шоколадом. Поставити торт у холодильник щонайменше на 1 годину для стабілізації.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів десертів без випічки

Торт без випічки — всього 3 складових і багато шоколадного крему. 

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Дешевий і вологий торт "Джулія" — без духовки і за 15 хвилин. 

Торт за 15 хвилин — без випічки, без сметани та дорогих вершків. 

Торт "Чудо" за 20 хвилин — без тіста, духовки, без міксера. 

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Найдешевший торт "Таня" — без випічки, без міксера, без коржів.

Вафельний торт зі згущенкою — робиться 10 хв, з'їдається за п'ять. 

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02:34 У ДСНС показали фото наслідків атаки РФ по Одесі

02:30 Кому потрібно стати на військовий облік терміново, інакше штраф

02:28 Військовий під час СЗЧ вбив матір — як покарав суд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

01:28 В Одесі внаслідок атаки РФ є постраждалі

01:02 У Києві оголосили повітряну тривогу — яка загроза

00:46 РФ атакувала Одесу дронами — в місті пожежі та багато пошкоджень

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