Очень влажный торт "Премия" — вкуснее Медовика и Наполеона

Влажный торт "Премия". Фото: gospodynka.com.ua

Этот торт не просто удачный — он действительно впечатляет. Влажный, насыщенный и нежный, он тает во рту с первой ложки. Его вкус легко конкурирует с любимыми классическими десертами: Медовиком и Наполеоном. Если ищешь идеальный домашний торт для особого случая или просто к чаю — "Премия" станет любимчиком в твоей кулинарной коллекции.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

сахар — 200 г;

яйцо — 1 шт.;

кефир — 220 мл.;

мука — 170 г;

какао — 1 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для крема:

сливочное масло — 200 г;

сахар — 100 г;

сметана — 250 г

Способ приготовления

Смешать в миске сахар с яйцом, влить кефир и хорошо перемешать. Просеять муку, какао и разрыхлитель, добавить к жидким ингредиентам и замесить густое однородное тесто.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Вылить тесто в форму для выпекания, заранее смазанную маслом и выстланную пергаментом. Выпекать бисквит при 190 °С в течение 25 минут. Остудить, достать из формы и разрезать на три равных коржа.

Шоколадные бисквиты. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовить крем: взбить мягкое сливочное масло с сахаром до растворения кристаллов. Добавить сметану и продолжить взбивать до образования устойчивого крема.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Смазать кремом каждый корж, сложить торт, покрыть верх и бока остатками крема.

Тертый шоколад. Фото: gospodynka.com.ua

По желанию украсить тертым горьким шоколадом. Поставить торт в холодильник минимум на 1 час для стабилизации.

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