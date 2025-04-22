Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Очень влажный торт "Премия" — вкуснее Медовика и Наполеона arrow

Очень влажный торт "Премия" — вкуснее Медовика и Наполеона

22 апреля 2025 03:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Очень влажный торт Премия — вкуснее Медовика и Наполеона
Влажный торт "Премия". Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот торт не просто удачный — он действительно впечатляет. Влажный, насыщенный и нежный, он тает во рту с первой ложки. Его вкус легко конкурирует с любимыми классическими десертами: Медовиком и Наполеоном. Если ищешь идеальный домашний торт для особого случая или просто к чаю — "Премия" станет любимчиком в твоей кулинарной коллекции.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • сахар — 200 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • кефир — 220 мл.;
  • мука — 170 г;
  • какао — 1 ст. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Для крема:

  • сливочное масло — 200 г;
  • сахар — 100 г;
  • сметана — 250 г

Способ приготовления

Смешать в миске сахар с яйцом, влить кефир и хорошо перемешать. Просеять муку, какао и разрыхлитель, добавить к жидким ингредиентам и замесить густое однородное тесто.

дуже вологий торт Премія, смачніше Медовика і Наполеона
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Вылить тесто в форму для выпекания, заранее смазанную маслом и выстланную пергаментом. Выпекать бисквит при 190 °С в течение 25 минут. Остудить, достать из формы и разрезать на три равных коржа.

вологий торт Премія, смачніше Медовика і Наполеона
Шоколадные бисквиты. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовить крем: взбить мягкое сливочное масло с сахаром до растворения кристаллов. Добавить сметану и продолжить взбивать до образования устойчивого крема.

торт Премія, смачніше Медовика і Наполеона
Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Смазать кремом каждый корж, сложить торт, покрыть верх и бока остатками крема.

домашній торт Премія, смачніше Медовика і Наполеона
Тертый шоколад. Фото: gospodynka.com.ua

По желанию украсить тертым горьким шоколадом. Поставить торт в холодильник минимум на 1 час для стабилизации.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов десертов без выпечки

Торт без выпечки — всего 3 составляющих и много шоколадного крема.

"Украинский Тирамису" — торт без выпечки за 8 мин, без сырых яиц.

Торт "Настя" за 15 минут — без выпечки и без теста.

Бананово-шоколадный торт без выпечки — готовится 15 минут.

Дешевый и влажный торт "Джулия" — без духовки и за 15 минут.

Торт за 15 минут — без выпечки, без сметаны и дорогих сливок.

Торт "Чудо" за 20 минут — без теста, духовки, без миксера.

Торт "Счастье" без выпечки — всего 5 минут работы.

Самый дешевый торт "Таня" — без выпечки, без миксера, без коржей.

Вафельный торт со сгущенкой — делается 10 мин, съедается за пять.

десерт рецепты торт Наполеон медовик крем для торта
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:32 Отказался от мобилизации из-за ареста имущества — что решил суд

03:26 "Азов" ищет взрывотехников — обещают высокую зарплату

02:34 В ГСЧС показали фото последствий атаки РФ по Одессе

02:30 Кому нужно стать на военный учет срочно, иначе грозит штраф

02:28 Военный во время СЗЧ убил мать — как наказал суд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

01:28 В Одессе в результате атаки РФ есть пострадавшие

01:02 В Киеве объявили воздушную тревогу — какая угроза

00:46 РФ атаковала Одессу дронами — в городе пожары и много повреждений

00:33 Мужчина уклонился от мобилизации из-за мамы — как наказал суд

00:30 ТЦК подал в розыск — можно ли оформить статус ВПЛ

03:32 Отказался от мобилизации из-за ареста имущества — что решил суд

03:26 "Азов" ищет взрывотехников — обещают высокую зарплату

02:34 В ГСЧС показали фото последствий атаки РФ по Одессе

02:30 Кому нужно стать на военный учет срочно, иначе грозит штраф

02:28 Военный во время СЗЧ убил мать — как наказал суд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

01:28 В Одессе в результате атаки РФ есть пострадавшие

01:02 В Киеве объявили воздушную тревогу — какая угроза

00:46 РФ атаковала Одессу дронами — в городе пожары и много повреждений

00:33 Мужчина уклонился от мобилизации из-за мамы — как наказал суд

00:30 ТЦК подал в розыск — можно ли оформить статус ВПЛ

20:17 Тайная дипломатия США и РФ — есть ли место для Украины

19 апреля

06:33 Жванецкий пропагандист или символ Одессы — как считают горожане

18 апреля

22:33 Пасхальная корзина 2025 — сколько одесситы потратят в этом году

06:33 Курортный сезон в Одессе под угрозой — в каком состоянии море

17 апреля

06:33 Актуальные цены к Пасхе на "Новом базаре" в Одессе

15 апреля

14:18 Прифронтовые регионы получат новую помощь, — детали

14 апреля

22:33 Морское перемирие — плюсы для Украины и к чему стремится Россия

15:57 Потопление крейсера "Москва" — как Украина изменила ход войны

13 апреля

06:38 Украинцы на Бали — как открыть бизнес на острове

12 апреля

06:39 Метро на Виноградарь — где делись миллиарды и когда ждать станции

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Мобилизация 50-60-летних в апреле 2025 — какие нюансы нужно знать

8 апреля 2025

Цены на яйца изменили траекторию — что происходит в АТБ

17 апреля 2025

На чем зарабатывают украинцы в Польше — самый популярный бизнес

10 апреля 2025

Военный предложил разделить мобилизованных на категории

9 апреля 2025

Пенсионерам придется вернуть деньги государству — кого касается

12 апреля 2025

До 10 000 грн на день рождения — кто получит выплату в 2025

18 апреля 2025

Сколько яиц должно быть в корзине на Пасху — символическая цифра

10 апреля 2025

Какой документ подтверждает право собственности на дом в 2025

18 апреля 2025

Почему белить деревья строго запрещено — должен знать каждый

19 апреля 2025

Люди с III группой инвалидности — какие льготы будут в мае