Очень влажный торт "Премия" — вкуснее Медовика и Наполеона
Этот торт не просто удачный — он действительно впечатляет. Влажный, насыщенный и нежный, он тает во рту с первой ложки. Его вкус легко конкурирует с любимыми классическими десертами: Медовиком и Наполеоном. Если ищешь идеальный домашний торт для особого случая или просто к чаю — "Премия" станет любимчиком в твоей кулинарной коллекции.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- сахар — 200 г;
- яйцо — 1 шт.;
- кефир — 220 мл.;
- мука — 170 г;
- какао — 1 ст. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Для крема:
- сливочное масло — 200 г;
- сахар — 100 г;
- сметана — 250 г
Способ приготовления
Смешать в миске сахар с яйцом, влить кефир и хорошо перемешать. Просеять муку, какао и разрыхлитель, добавить к жидким ингредиентам и замесить густое однородное тесто.
Вылить тесто в форму для выпекания, заранее смазанную маслом и выстланную пергаментом. Выпекать бисквит при 190 °С в течение 25 минут. Остудить, достать из формы и разрезать на три равных коржа.
Приготовить крем: взбить мягкое сливочное масло с сахаром до растворения кристаллов. Добавить сметану и продолжить взбивать до образования устойчивого крема.
Смазать кремом каждый корж, сложить торт, покрыть верх и бока остатками крема.
По желанию украсить тертым горьким шоколадом. Поставить торт в холодильник минимум на 1 час для стабилизации.
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