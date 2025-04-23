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Пухке тісто для пасок — не черствіють 7 днів та не кришаться

23 квітня 2025 15:10
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Пухке тісто для пасок — не черствіють 7 днів та не кришаться
Домашні паски. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Пухке тісто для пасок, яке не черствіє навіть через 7 днів і не кришиться, стане ідеальним вибором для святкового столу. Легке, повітряне та смачне, воно забезпечить ідеальну текстуру ваших пасок.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • молоко — 250 мл.;
  • дріжджі свіжі — 25 г (сухі 10 г);
  • борошно — 800 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • вершкове масло — 100 г;
  • цукор — 120 г;
  • ванілін — 1 г;
  • родзинки — 150 г;
  • сіль дрібка. 

Спосіб приготування

Трохи підігріти молоко (250 мл) і влити в миску. Додати 25 г свіжих дріжджів (або 10 г сухих). Перемішати. Додати 250 г просіяного борошна і знову добре перемішати. Накрити миску і залишити в теплі для підйому, поки маса не збільшиться вдвічі (приблизно 30 хвилин). Можна поставити в духовку, встановивши температуру на 40 °C.

пухове тісто для пасок, не черствіють 7 днів та не кришаться
Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Розділити 3 яйця на білки та жовтки. Збити жовтки з цукром та ваніліном до білої маси, а білки з сіллю — до стійких піків. Коли опара підніметься, додати до неї жовтки з цукром, перемішати. Потім додати м'яке вершкове масло (100 г) і добре перемішати. Додати білки та змішати. Поступово додавати решту борошна, коригуючи кількість залежно від консистенції тіста.

пухове тісто для пасок, не черствіють 7 днів
Тісто під плівкою. Фото: smachnenke.com.ua

Перекласти тісто на стіл і добре вимішати, при необхідності підсипати трохи борошна (але не забивати тісто). Тісто повинно бути м'яким і злегка липким. Покласти тісто назад в миску, накрити рушником і поставити в тепле місце для підйому на 1 годину.

тісто для пасок, не черствіють 7 днів
Тісто та родзинки. Фото: smachnenke.com.ua

Після підйому обім'яти тісто і додати родзинки (попередньо промиті, обсушені і обваляні в борошні). За бажанням можна додати горіхи або цукати. Добре вимішати тісто з родзинками і залишити його для підйому ще на 30 хвилин. Коли тісто збільшиться вдвічі, обім'яти його ще раз і розкласти по формах, заповнюючи їх на 1/3 об'єму.

тісто для пасок, які не черствіють 7 днів
Готові паски. Фото: smachnenke.com.ua

Накрити паски рушником і, коли вони піднімуться, поставити в духовку, спочатку випікати при температурі 100 °C протягом 15 хвилин. Підвищити температуру до 180 °C і випікати до готовності (приблизно 20 хвилин). Готовність перевірити дерев'яною шпажкою. Якщо верх почне рум'янитися, а паски ще не готові, накрити їх фольгою і довести до готовності. Дістати з духовки, дати постояти 10 хвилин, після чого паски готові.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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