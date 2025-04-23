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Пышное тесто для пасок — не черствеют 7 дней и не крошатся

23 апреля 2025 15:10
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Пуховое тесто для куличей — не черствеют 7 дней и не крошатся
Домашние пасхальные куличи. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Пуховое тесто для куличей, которое не черствеет даже через 7 дней и не крошится, станет идеальным выбором для праздничного стола. Легкое, воздушное и вкусное, оно обеспечит идеальную текстуру ваших куличей.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • молоко — 250 мл.;
  • дрожжи свежие — 25 г (сухие 10 г);
  • мука — 800 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • сливочное масло — 100 г;
  • сахар — 120 г;
  • ванилин — 1 г;
  • изюм — 150 г;
  • соль щепотка.

Способ приготовления

Немного подогреть молоко (250 мл) и влить в миску. Добавить 25 г свежих дрожжей (или 10 г сухих). Перемешать. Добавить 250 г просеянной муки и снова хорошо перемешать. Накрыть миску и оставить в тепле для подъема, пока масса не увеличится вдвое (примерно 30 минут). Можно поставить в духовку, установив температуру на 40°C.

пухове тісто для пасок, не черствіють 7 днів та не кришаться
Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Разделить 3 яйца на белки и желтки. Взбить желтки с сахаром и ванилином до белой массы, а белки с солью — до устойчивых пиков. Когда опара поднимется, добавить к ней желтки с сахаром, перемешать. Затем добавить мягкое сливочное масло (100 г) и хорошо перемешать. Добавить белки и смешать. Постепенно добавлять остальную муку, корректируя количество в зависимости от консистенции теста.

пухове тісто для пасок, не черствіють 7 днів
Тесто под пленкой. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить тесто на стол и хорошо вымешать, при необходимости подсыпать немного муки (но не забивать тесто). Тесто должно быть мягким и слегка липким. Положить тесто обратно в миску, накрыть полотенцем и поставить в теплое место для подъема на 1 час.

тісто для пасок, не черствіють 7 днів
Тесто и изюм. Фото: smachnenke.com.ua

После подъема обомять тесто и добавить изюм (предварительно промытый, обсушенный и обвалянный в муке). По желанию можно добавить орехи или цукаты. Хорошо вымешать тесто с изюмом и оставить его для подъема еще на 30 минут. Когда тесто увеличится вдвое, обмять его еще раз и разложить по формам, заполняя их на 1/3 объема.

тісто для пасок, які не черствіють 7 днів
Готовые куличи. Фото: smachnenke.com.ua

Накрыть куличи полотенцем и, когда они поднимутся, поставить в духовку, сначала выпекать при температуре 100°C в течение 15 минут. Повысить температуру до 180°C и выпекать до готовности (примерно 20 минут). Готовность проверить деревянной шпажкой. Если верх начнет румяниться, а куличи еще не готовы, накрыть их фольгой и довести до готовности. Достать из духовки, дать постоять 10 минут, после чего куличи готовы.

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14:56 В Кремле прокомментировали отмену переговоров в Лондоне

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:55 Проезд на Гагаринском плато в Одессе — планируют новые развязки

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