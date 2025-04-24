Глазур на паску з шоколадом — швидкий рецепт

Паска з шоколадною глазур'ю. Фото: Pinterest

Здивуйте гостей та рідних незвичним смаком глазурі для великодніх пасок. Класичне поєднання кави та шоколаду точно не залишить нікого байдужим.

Рецептом поділилися Cookpad.

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Вам знадобиться:

чорний шоколад — 1 плитка;

кава — 1-2 ст. л.;

цукор за смаком.

Спосіб приготування

Приготуйте каву будь-яким зручним для вас способом — заваріть у чашці або ж зваріть у кавоварці.

Шоколад нарізати дрібними шматочками та висипати у жаростійку ємність. До шоколаду додати каву та цукор за бажанням.

Суміш поставити на парову баню та розтопити до однорідної консистенції, постійно перемішуючи. Готовій глазурі дати трохи охолонути та покрити нею паски.

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