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Шоколадно-кавова глазур на паску — легко і вишукано

24 квітня 2025 21:35
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Глазур на паску з шоколадом — швидкий рецепт
Паска з шоколадною глазур'ю. Фото: Pinterest
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Здивуйте гостей та рідних незвичним смаком глазурі для великодніх пасок. Класичне поєднання кави та шоколаду точно не залишить нікого байдужим.

Рецептом поділилися Cookpad.

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Вам знадобиться:

  • чорний шоколад — 1 плитка;
  • кава — 1-2 ст. л.;
  • цукор за смаком.

Спосіб приготування

Приготуйте каву будь-яким зручним для вас способом — заваріть у чашці або ж зваріть у кавоварці.

Шоколад нарізати дрібними шматочками та висипати у жаростійку ємність. До шоколаду додати каву та цукор за бажанням.

Суміш поставити на парову баню та розтопити до однорідної консистенції, постійно перемішуючи. Готовій глазурі дати трохи охолонути та покрити нею паски.

Пропонуємо вам добірку перевірених рецептів глазурі для пасок:

Міцна глазур усього з двох інгредієнтів — головний секрет у приготуванні.

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Глянцева глазур на паску від Ектора Хіменес-Браво з 2-х інгредієнтів.

Найпростіший рецепт глазурі — готується усього за 1 хвилину.

Великдень паска рецепт глазур великодній кошик
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