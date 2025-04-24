Глазурь на пасхальный кулич с шоколадом — быстрый рецепт

Шоколадно-кофейная глазурь на паску —легко и изысканно
Удивите гостей и родных необычным вкусом глазури для паок. Классическое сочетание кофе и шоколада точно не оставит никого равнодушным.
Рецептом поделились Cookpad.
Вам понадобится:
- черный шоколад — 1 плитка;
- кофе — 1-2 ст. л;
- сахар по вкусу.
Способ приготовления
Приготовьте кофе любым удобным для вас способом - заварите в чашке или сварите в кофеварке.
Шоколад нарезать мелкими кусочками и высыпать в жаростойкую емкость. К шоколаду добавить кофе и сахар по желанию.
Смесь поставить на паровую баню и растопить до однородной консистенции, постоянно перемешивая. Готовой глазури дать немного остыть и покрыть ею паски.
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