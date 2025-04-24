Глазурь на пасхальный кулич с шоколадом — быстрый рецепт

Паска с шоколадной глазурью. Фото: Pinterest

Удивите гостей и родных необычным вкусом глазури для паок. Классическое сочетание кофе и шоколада точно не оставит никого равнодушным.

Рецептом поделились Cookpad.

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Вам понадобится:

черный шоколад — 1 плитка;

кофе — 1-2 ст. л;

сахар по вкусу.

Способ приготовления

Приготовьте кофе любым удобным для вас способом - заварите в чашке или сварите в кофеварке.

Шоколад нарезать мелкими кусочками и высыпать в жаростойкую емкость. К шоколаду добавить кофе и сахар по желанию.

Смесь поставить на паровую баню и растопить до однородной консистенции, постоянно перемешивая. Готовой глазури дать немного остыть и покрыть ею паски.

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