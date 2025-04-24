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Шоколадно-кофейная глазурь на паску —легко и изысканно

24 апреля 2025 21:35
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Глазурь на пасхальный кулич с шоколадом — быстрый рецепт
Паска с шоколадной глазурью. Фото: Pinterest
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Удивите гостей и родных необычным вкусом глазури для паок. Классическое сочетание кофе и шоколада точно не оставит никого равнодушным.

Рецептом поделились Cookpad.

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Вам понадобится:

  • черный шоколад — 1 плитка;
  • кофе — 1-2 ст. л;
  • сахар по вкусу.

Способ приготовления

Приготовьте кофе любым удобным для вас способом - заварите в чашке или сварите в кофеварке.

Шоколад нарезать мелкими кусочками и высыпать в жаростойкую емкость. К шоколаду добавить кофе и сахар по желанию.

Смесь поставить на паровую баню и растопить до однородной консистенции, постоянно перемешивая. Готовой глазури дать немного остыть и покрыть ею паски.

Предлагаем вам подборку проверенных рецептов глазури для пасок:

Крепкаяглазурь всего из двух ингредиентов — главный секрет в приготовлении.

Самая популярная глазурь на паску, которая не крошится и не липнет.

Глянцевая глазурь на паску от Эктора Хименес-Браво из 2-х ингредиентов.

Самый простой рецепт глазури — готовится всего за 1 минуту.

Пасха кулич рецепт глазурь пасхальная корзина
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