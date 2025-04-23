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Глазур на паску з 2-х інгредієнтів — секрет у приготуванні

23 квітня 2025 21:30
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Глазур на паску з білками і цукром — спосіб приготування
Глазур на паску. Фото: cookpad.com
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Коли під рукою є лише білки, які залишилися від приготування паски, та цукор, спробуйте зробити саме цю глазур. Завдяки правильному способу приготування вона виходить гладенькою, блискучою та чудово тримається.

Рецептом поділилися Cookpad.

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Вам знадобиться (на 3 паски):

  • білок — 1 шт.;
  • цукор — 3 ст. л.

Спосіб приготування

У ємності змішайте білки та цукор. До речі, цукор можна використовувати будь-який. Наприклад, з коричневим глазур вийде з кремовим відтінком.

Білково-цукрову масу поставити на водяну баню з несильним паром та помішувати до розчинення цукру.

Глазур на паску з білками - як приготувати
Білково-цукрова суміш. Фото: cookpad.com

Масу зняти з парової бані та збивати міксером до загущення. Також це можна зробити виделкою, але тоді збивати доведеться близько 20 хвилин.

Як приготувати стійку глазур з білків - рецепт
Готова глазур. Фото: cookpad.com

Готову глазур нанести на охолоджені паски, прикрасити за бажанням та дати засохнути при кімнатній температурі.

Глазур на паску з білками і цукром - як приготувати
Паски з глазур'ю. Фото: cookpad.com

Нагадаємо, ми ділилися рецептом хітової глазурі з желатином, яка не кришиться і не липне.

Окрім того, дізнайтеся, як приготувати найміцнішу глазур для великодньої випічки.

А також ми розповідали, які цікаві страви зробити з білками, що залишилися від приготування паски.

Великдень паска рецепт глазур великодній кошик
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22:00 Київ накриють грозові дощі — прогноз погоди в столиці завтра

21:51 Жінка обороняла від ТЦК — як покарав суд на Одещині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:47 Вибух авто в Києві — поліція затримала порушника

21:45 Шовковський розкрив секрет перемоги над Буковиною у важкому матчі

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