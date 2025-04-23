Глазур на паску з білками і цукром — спосіб приготування

Глазур на паску. Фото: cookpad.com

Коли під рукою є лише білки, які залишилися від приготування паски, та цукор, спробуйте зробити саме цю глазур. Завдяки правильному способу приготування вона виходить гладенькою, блискучою та чудово тримається.

Рецептом поділилися Cookpad.

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Вам знадобиться (на 3 паски):

білок — 1 шт.;

цукор — 3 ст. л.

Спосіб приготування

У ємності змішайте білки та цукор. До речі, цукор можна використовувати будь-який. Наприклад, з коричневим глазур вийде з кремовим відтінком.

Білково-цукрову масу поставити на водяну баню з несильним паром та помішувати до розчинення цукру.

Білково-цукрова суміш. Фото: cookpad.com

Масу зняти з парової бані та збивати міксером до загущення. Також це можна зробити виделкою, але тоді збивати доведеться близько 20 хвилин.

Готова глазур. Фото: cookpad.com

Готову глазур нанести на охолоджені паски, прикрасити за бажанням та дати засохнути при кімнатній температурі.

Паски з глазур'ю. Фото: cookpad.com

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