Глазурь на паску с белками и сахаром — способ приготовления

Глазурь на паску. Фото: cookpad.com

Когда под рукой есть только белки, которые остались от приготовления паски, и сахар, попробуйте сделать именно эту глазурь. Благодаря правильному способу приготовления она получается гладкой, блестящей и прекрасно держится.

Рецептом поделились Cookpad.

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Вам понадобится (на 3 паски):

белок — 1 шт;

сахар — 3 ст. л.

Способ приготовления

В емкости смешайте белки и сахар. Кстати, сахар можно использовать любой. Например, с коричневым глазурь получится с кремовым оттенком.

Белково-сахарную массу поставить на водяную баню с несильным паром и помешивать до растворения сахара.

Белково-сахарная смесь. Фото: cookpad.com

Массу снять с паровой бани и взбивать миксером до загустения. Также это можно сделать вилкой, но тогда взбивать придется около 20 минут.

Готовая глазурь. Фото: cookpad.com

Готовую глазурь нанести на охлажденные паски, украсить по желанию и дать засохнуть при комнатной температуре.

Паски с глазурью. Фото: cookpad.com

Напомним, мы делились рецептом хитовой глазури с желатином, которая не крошится и не липнет.

Кроме того, узнайте, как приготовить самую прочную глазурь для пасхальной выпечки.

А также мы рассказывали, какие интересные блюда сделать с белками, оставшимися от приготовления паски.