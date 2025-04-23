Глазурь на паску с белками и сахаром — способ приготовления

Глазурь на паску из 2-х ингредиентов — секрет в приготовлении
Когда под рукой есть только белки, которые остались от приготовления паски, и сахар, попробуйте сделать именно эту глазурь. Благодаря правильному способу приготовления она получается гладкой, блестящей и прекрасно держится.
Рецептом поделились Cookpad.
Вам понадобится (на 3 паски):
- белок — 1 шт;
- сахар — 3 ст. л.
Способ приготовления
В емкости смешайте белки и сахар. Кстати, сахар можно использовать любой. Например, с коричневым глазурь получится с кремовым оттенком.
Белково-сахарную массу поставить на водяную баню с несильным паром и помешивать до растворения сахара.
Массу снять с паровой бани и взбивать миксером до загустения. Также это можно сделать вилкой, но тогда взбивать придется около 20 минут.
Готовую глазурь нанести на охлажденные паски, украсить по желанию и дать засохнуть при комнатной температуре.
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