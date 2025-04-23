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Глазурь на паску из 2-х ингредиентов — секрет в приготовлении

23 апреля 2025 21:30
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Глазурь на паску с белками и сахаром — способ приготовления
Глазурь на паску. Фото: cookpad.com
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Когда под рукой есть только белки, которые остались от приготовления паски, и сахар, попробуйте сделать именно эту глазурь. Благодаря правильному способу приготовления она получается гладкой, блестящей и прекрасно держится.

Рецептом поделились Cookpad.

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Вам понадобится (на 3 паски):

  • белок — 1 шт;
  • сахар — 3 ст. л.

Способ приготовления

В емкости смешайте белки и сахар. Кстати, сахар можно использовать любой. Например, с коричневым глазурь получится с кремовым оттенком.

Белково-сахарную массу поставить на водяную баню с несильным паром и помешивать до растворения сахара.

Глазур на паску з білками - як приготувати
Белково-сахарная смесь. Фото: cookpad.com

Массу снять с паровой бани и взбивать миксером до загустения. Также это можно сделать вилкой, но тогда взбивать придется около 20 минут.

Як приготувати стійку глазур з білків - рецепт
Готовая глазурь. Фото: cookpad.com

Готовую глазурь нанести на охлажденные паски, украсить по желанию и дать засохнуть при комнатной температуре.

Глазур на паску з білками і цукром - як приготувати
Паски с глазурью. Фото: cookpad.com

Напомним, мы делились рецептом хитовой глазури с желатином, которая не крошится и не липнет.

Кроме того, узнайте, как приготовить самую прочную глазурь для пасхальной выпечки.

А также мы рассказывали, какие интересные блюда сделать с белками, оставшимися от приготовления паски.

Пасха кулич рецепт глазурь пасхальная корзина
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21:45 Шовковский раскрыл секрет победы над Буковиной в тяжелом матче

21:39 Лучше понимаем РФ — Рубио пугает Украину жесткими условиями мира

21:29 Переговоры в Лондоне — Сибига сообщил об итогах

21:15 Подростки издевались над жертвами Холокоста в Харькове — детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:09 Какие студенты могут потерять отсрочку в ближайшее время

20:55 Дроны ВСУ стали более устойчивыми к РЭБ — Сырский показал видео

20:51 Графики в Одессе на завтра — когда будет свет

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