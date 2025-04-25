Как печь паску в электродуховке — правильный режим и время

Паска. Фото: Freepik

Приготовление идеальной паски зависит не только от удачного рецепта теста, но и от правильного выпекания в духовке. Поэтому если вы выпекаете праздничную выпечку в электродуховке, обязательно придерживайтесь этих советов.

Новини.LIVE рассказывает, на что стоит обратить внимание.

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Температура

Температурный режим — один из ключевых моментов в приготовлении выпечки. Чаще всего духовку разогревают до 160-180°C, ведь именно такая температура считается оптимальной для пасок. При температуре выше 180°C верх изделия может быстро подрумяниться и даже треснуть, тогда как внутри тесто еще не успеет пропечься. Но обязательно учитывайте мощность и особенности вашей техники.

Имейте в виду простое правило — чем больше паска, тем ниже должна быть температура выпекания. Небольшие пасочки хорошо пропекаются при 180°C, а большие лучше ставить в духовку на 130-160°C.

Режим

Обычно, при выпекании пасок используется режим "Верх-Низ". Однако, некоторые хозяйки в конце приготовления также добавляют "Конвекцию", которая позволяет выпечке лучше подрумяниться.

Время приготовления

Время выпекания зависит от размера и веса вашего изделия:

до 1 кг — около 30-40 минут

около 1 кг — 45-50 минут

1-1,5 кг — около часа или чуть больше

большие куличи от 2 кг и больше — выпекаются не менее 1,5 часа

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