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Паска в электродуховке будет идеальной — какой режим выбрать

25 апреля 2025 20:10
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Как печь паску в электродуховке — правильный режим и время
Паска. Фото: Freepik
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Приготовление идеальной паски зависит не только от удачного рецепта теста, но и от правильного выпекания в духовке. Поэтому если вы выпекаете праздничную выпечку в электродуховке, обязательно придерживайтесь этих советов.

Новини.LIVE рассказывает, на что стоит обратить внимание.

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Как правильно выпекать паски в электродуховке

Температура

Температурный режим — один из ключевых моментов в приготовлении выпечки. Чаще всего духовку разогревают до 160-180°C, ведь именно такая температура считается оптимальной для пасок. При температуре выше 180°C верх изделия может быстро подрумяниться и даже треснуть, тогда как внутри тесто еще не успеет пропечься. Но обязательно учитывайте мощность и особенности вашей техники.

Имейте в виду простое правило — чем больше паска, тем ниже должна быть температура выпекания. Небольшие пасочки хорошо пропекаются при 180°C, а большие лучше ставить в духовку на 130-160°C.

Режим

Обычно, при выпекании пасок используется режим "Верх-Низ". Однако, некоторые хозяйки в конце приготовления также добавляют "Конвекцию", которая позволяет выпечке лучше подрумяниться.

Время приготовления

Время выпекания зависит от размера и веса вашего изделия:

  • до 1 кг — около 30-40 минут
  • около 1 кг — 45-50 минут
  • 1-1,5 кг — около часа или чуть больше
  • большие куличи от 2 кг и больше — выпекаются не менее 1,5 часа

Напомним, мы рассказывали, как приготовить изысканную шоколадно-кофейную глазурь на паску.

Кроме того, узнайте, что добавить в тесто, чтобы выпечка всегда была очень ароматной.

А также мы делились рецептом теста для пасок, которое не черствеет даже через неделю.

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