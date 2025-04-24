Як приготувати свинину та яловичину, щоб вона була м'яка — поради

Тушковане мясо. Фото: Freepik

Багато господинь часто стикаються із проблемою, що червоне м'ясо виходить жорстким при тушкуванні. Але, якщо знати секрети, навіть жилаві шматочки буде виходити ніжним та соковитим.

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Правильна температура

Жорсткість м'яса зумовлена вмістом колагену. При 60-70 °C він стискається, вивільняючи м'ясний сік. При 70-80 °C — починає розпадатися, перетворюючись на желатин, що забезпечує м'якість. Але при 100 °C і вище — процес руйнується надто швидко, через це м'ясо висушується та втрачає структуру.

Ідеальна температура для тушкування — 80-90 °C. У таких умовах бульйон ледь тремтить, а колаген повільно перетворюється на желатин, залишаючи м'ясо соковитим.

Контроль часу

Щоб досягти ідеальної текстури, м'ясо потребує кількох годин повільного приготування. Для яловичини це 2-6 годин, іноді більше — залежно від частини туші. Тож майте на увазі, що прискорення процесу шляхом підвищення температури зіпсує результат.

Особливість посуду і кількість води

Краще обрати високу й вузьку каструлю, бо в ній легше контролювати температуру. У широкому посуді рідина швидше закипає, що шкодить процесу.

Важливо також не заливати м'ясо зайвою водою — на 1 кг яловичини потрібно приблизно 2,5–3 л, щоб зменшити втрату поживних речовин і зберегти смак.

Тушкування м'яса. Фото: Freepik

Вчасно додати сіль

Сіль сприяє проникненню вологи в м'ясо й денатурації білків, що покращує текстуру. Особливо вона допомагає розчинити міофібрилярні білки, відповідальні за структуру. Солити краще на початку приготування — тоді сіль встигне подіяти зсередини.

Чи закривати кришку?

Ідеальний варіант для тушкування під частково відкритою кришкою. Це знижує випаровування, не створюючи зайвого тиску пари, а також підтримує оптимальний температурний режим.

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