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У жодному разі не мийте сире м'ясо й ось чому

5 квітня 2025 22:00
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Чи можна мити сире м'ясо — пояснення експертів
Шматок м'яса. Фото: Freepik
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Часта помилка багатьох господинь — мити сире мясо перед приготуванням страв. Однак експерти застерігають, що така звичка насправді може бути шкідливою для здоров'я.

Про це пише Healthline.

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Чому не можна мити м'ясо перед приготуванням страв

Червоне м'ясо або м'ясо птиці у сирому вигляді може бути дуже небезпечним для здоров'я. На його поверхні часто містяться шкідливі бактерії, такі як с альмонели, лістерії, кампілобактерії, а також норовірус і гепатит А. Вони можуть призвести до серйозного отруєння.  

Під час миття м'яса бризки води можуть розповсюджувати ці бактерії по раковині, стільниці та іншим робочим поверхням вашої кухні. За дослідженнями Міністерства сільського господарства США, у 60% випадків шкідливі мікроорганізми залишалися у раковині після миття м'яса, а у 20% — потрапляли до і нших страв.   

Для того, щоб уникнути розповсюдження бактерій обов'язково  мийте руки та поверхню після контакту із сирим продуктом, а також використовуйте окремі ножі та дошки для приготування.

А найефективнішими способ знищити шкідливі бактерії на поверхні м'яса є  термічна обробка.  

Нагадаємо, ми розповідали, чому в жодному разі не можна їсти сире тісто.

Окрім того, варто знати, як правильно солити страви для ідеального смаку.

А також дізнайтеся, як за лічені хвилини розм'якшити вершкове масло після холодильника чи морозилки.

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