Чи можна їсти сире тісто — відповідь лікаря

Сире тісто. Фото: Freepik

Усі ми хоч раз куштували сире тісто під час приготування випічки, однак робити цього не варто. У такої звички на кухні можуть бути серйозні наслідки для організму.

Про це розповіла лікарка Люсія Гарсіа на ресурсі Quora.

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Небезпеку у сирому тісті можуть становити одразу два інгредієнти — сирі яйця та борошно.

Як відомо, на поверхні яєць можуть знаходитися небезпечні бактерії, які несуть ризик заразитися сальмонельозом. Особливо це небезпечно для маленьких дітей, організм яких ще не пристосований до більшості хвороб. Саме тому перед вживанням яєць у їжу варто ретельно помити.

А ось, що звичайне борошно може нести загрозу для здоров'я для багатьох стане цілковитою несподіванкою. Як зауважила лікарка Гарсіа, більшість людей не зважають на те, що пшениця не стерилізується перед тим, як її перетворять на борошно.

Одне з досліджень показало, що борошно має високий рівень забруднення кишковою паличкою та сальмонельозом. Саме тому вживання термічно необробленого борошна може призвести до серйозних наслідків.

Однак за готові страви не варто хвилюватися. При нагріванні усі небезпечні бактерії гинуть, тож випічка та інші борошняні продукти не несуть загрози.

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