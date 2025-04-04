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Почему нельзя есть сырое тесто — врач шокировала ответом

4 апреля 2025 20:00
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Можно ли есть сырое тесто — ответ врача
Сырое тесто. Фото: Freepik
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Все мы хоть раз пробовали сырое тесто во время приготовления выпечки, однако делать этого не стоит. У такой привычки на кухне могут быть серьезные последствия для организма.

Об этом рассказала врач Люсия Гарсиа на ресурсе Quora.

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Опасность в сыром тесте могут представлять сразу два ингредиента — сырые яйца и мука.

Как известно, на поверхности яиц могут находиться опасные бактерии, которые несут риск заразиться сальмонеллезом. Особенно это опасно для маленьких детей, организм которых еще не приспособлен к большинству болезней. Именно поэтому перед употреблением яиц в пищу стоит тщательно помыть.

А вот, что обычная мука может нести угрозу для здоровья для многих станет полной неожиданностью. Как отметила врач Гарсиа, большинство людей не учитывают то, что пшеница не стерилизуется перед тем, как ее превратят в муку.

Одно из исследований показало, что мука имеет высокий уровень загрязнения кишечной палочкой и сальмонеллезом. Именно поэтому употребление термически необработанной муки может привести к серьезным последствиям.

Однако за готовые блюда не стоит волноваться. При нагревании все опасные бактерии погибают, поэтому выпечка и другие мучные продукты не несут угрозы.

Напомним, мы рассказывали, почему ни в коем случае нельзя размораживать мясо в воде.

Кроме того, узнайте, как за считанные секунды почистить яйца от скорлупы.

А также примите во внимание, почему нельзя ставить горячую пищу в холодильник.

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19:51 Россияне строят замену Москве — детали нового флагмана

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19:28 Удар баллистикой по Кривому Рогу — известно о 12 погибших

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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