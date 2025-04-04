Можно ли есть сырое тесто — ответ врача

Сырое тесто. Фото: Freepik

Все мы хоть раз пробовали сырое тесто во время приготовления выпечки, однако делать этого не стоит. У такой привычки на кухне могут быть серьезные последствия для организма.

Об этом рассказала врач Люсия Гарсиа на ресурсе Quora.

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Опасность в сыром тесте могут представлять сразу два ингредиента — сырые яйца и мука.

Как известно, на поверхности яиц могут находиться опасные бактерии, которые несут риск заразиться сальмонеллезом. Особенно это опасно для маленьких детей, организм которых еще не приспособлен к большинству болезней. Именно поэтому перед употреблением яиц в пищу стоит тщательно помыть.

А вот, что обычная мука может нести угрозу для здоровья для многих станет полной неожиданностью. Как отметила врач Гарсиа, большинство людей не учитывают то, что пшеница не стерилизуется перед тем, как ее превратят в муку.

Одно из исследований показало, что мука имеет высокий уровень загрязнения кишечной палочкой и сальмонеллезом. Именно поэтому употребление термически необработанной муки может привести к серьезным последствиям.

Однако за готовые блюда не стоит волноваться. При нагревании все опасные бактерии погибают, поэтому выпечка и другие мучные продукты не несут угрозы.

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