Як швидко розтопити вершкове масло з холодильника — прості способи

Як розм'якшити вершкове масло за лічені хвилини — лайфхаки
Часто буває таке, що ми забуваємо витягнути вершкове масло з холодильника під час сніданку або для приготування страв. На щастя, є способи пришвидшити процес його танення.
Новини.LIVE діляться простими лайфхаками.
Як швидко розм'якшити вершкове масло
Цей простий трюк займе у вас не більше п'яти хвилин, і знадобиться для нього лише склянка.
Перш за все викладіть вершкове масло на тарілку. У склянку наберіть гарячої води та залиште так на пів хвилини. Після чого вилийте воду та накрийте масло ще теплою склянкою. Залиште його так на декілька хвилин і готово.
@dianagologovets
Ловіть пораду, як швидко розтопити масло🧈 #gologovets_відео #лайфхак #ідеїдлядому #корисніпоради♬ оригінальний звук - Diana_gologovets
Також, якщо ви дістали масло з морозильної камери, можете спробувати натерти його на терці. Маленькі шматочки будуть танути дуже швидко, і вам не доведеться довго чекати.
@klopotenko_chef
Терка 1 Заморожене масло 0 #масло #вершковемасло #лайфхак #кулінарнийлайфхак♬ nyc in 1940 - berlioz & Ted Jasper
Нагадаємо, ми ділилися прости лайфхаком, як швидко очисти варені яйця від шкаралупи.
Окрім того, дізнайтеся, як рівномірно розподілити тісто на млинці на сковорідці.
А також запам'ятайте, як перевірити температуру в духовці без термометра.
Читайте Новини.LIVE!