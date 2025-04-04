Як швидко розтопити вершкове масло з холодильника — прості способи

Вершкове масло. Фото: Freepik

Часто буває таке, що ми забуваємо витягнути вершкове масло з холодильника під час сніданку або для приготування страв. На щастя, є способи пришвидшити процес його танення.

Новини.LIVE діляться простими лайфхаками.

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Цей простий трюк займе у вас не більше п'яти хвилин, і знадобиться для нього лише склянка.

Перш за все викладіть вершкове масло на тарілку. У склянку наберіть гарячої води та залиште так на пів хвилини. Після чого вилийте воду та накрийте масло ще теплою склянкою. Залиште його так на декілька хвилин і готово.

Також, якщо ви дістали масло з морозильної камери, можете спробувати натерти його на терці. Маленькі шматочки будуть танути дуже швидко, і вам не доведеться довго чекати.

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