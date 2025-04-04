Как быстро растопить сливочное масло из холодильника — простые способы

Сливочное масло. Фото: Freepik

Часто бывает такое, что мы забываем вытащить сливочное масло из холодильника во время завтрака или для приготовления блюд. К счастью, есть способы ускорить процесс его таяния.

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Этот простой трюк займет у вас не более пяти минут и понадобится для него только стакан.

Прежде всего выложите сливочное масло на тарелку. В стакан наберите горячей воды и оставьте так на полминуты. После чего вылейте воду и накройте масло еще теплым стаканом. Оставьте его так на несколько минут — и готово.

Также, если вы достали масло из морозильной камеры, вы можете попробовать натереть его на терке. Маленькие кусочки будут таять очень быстро, и вам не понадобится долго ждать.

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