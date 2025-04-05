Чому страви потрібно солити наприкінці та високо — секрет кухарів

Кухар солить страву. Фото: Freepik

Ходить багато суперечок, коли саме потрібно солити страву — на початку чи в кінці. Але професійні кухарі вже давно розкрити правильну відповідь на це питання.

Новини.LIVE ділиться секретом шефів.

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Коли краще солити страву та як це робити

У багатьох людей є звичка солити страву на початку та досолювати у процесі приготування. Однак так, за словами шефів, робити не варто.

Справа в тому, що під час термічної оброки страви продукти змінюють структуру та випаровують рідину, а отже випаровується і сіль. Тож для того, щоб не зіпсувати смак страви, краще солити її наприкінці.

Ще цікаво, що кухарі радять сипати сіль якомога вище над тарілкою. Секрет в тому, що таким чином спеція краще розподіляється по поверхні страви і більше насичує її смаком.

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