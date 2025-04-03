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Великодній холодець — правильний рецепт, якому понад 20 років

3 квітня 2025 00:20
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Прозорий холодець на Великдень — перевірений рецепт, якому понад 20 років
Великодній холодець. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Готувати холодець на Великдень — це давня традиція, яка передається з покоління в покоління. Цей перевірений рецепт із трьох видів м’яса має ідеальний баланс смаку, насичений бульйон і гарантовано добре застигає. Дотримуйтесь усіх кроків, і у вас вийде найсмачніший холодець, якого так чекають за святковим столом.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • яловичина на кістці (з хрящами та жилками) — 1,6 кг;
  • свинина (рульки, ніжки) — 1,7 кг;
  • свійська птиця (півень + тельбухи або курка, індичка, качка, гусак) — 1,8 кг;
  • цибуля в лушпинні — 2 шт.;
  • морква — 2 шт.;
  • вода — 4,5-5 л.;
  • сіль — 1,5-2 ст. л.;
  • духмяний перець — 15 горошин;
  • чорний перець — 15 горошин;
  • лавровий лист — 4-5 шт.

Спосіб приготування

Свинячі рульки й ніжки добре промити, очистити, зробити надрізи. Яловичину нарізати великими шматками. Півня або іншу птицю розділити на 4 частини, видалити залозу, залишити шийку, гребінь, лапки. Обпалити, зняти верхню шкірку, обрізати кігті. Додати тельбухи — шлунок і серце.

як приготувати холодець
Свинячі рульки й ніжки. Фото: gospodynka.com.ua

Велику каструлю (9-10 л) наповнити м’ясом, залити холодною водою, довести до кипіння. Зняти піну, воду злити, м’ясо промити. Чисту каструлю знову наповнити м’ясом і водою. Довести до кипіння, зняти піну ложкою.

як приготувати холодець на Великдень
Приготування бульона. Фото: gospodynka.com.ua

Варити на мінімальному вогні 5-10 годин. Додати сіль, духмяний і чорний перець, лавровий лист, цибулю в лушпинні та моркву. Через 1,5-2 години овочі вийняти. М’ясо перевернути, продовжити варіння без кришки. Через 6 годин вимкнути вогонь, викласти м’ясо у миску для охолодження. Перебрати, видалити кістки.

як приготувати прозорий холодець на Великдень
Готове м’ясо. Фото: gospodynka.com.ua

Бульйон процідити через сито або марлю, посолити трохи більше, ніж зазвичай. Додати у м’ясо тертий або пресований часник, мелений чорний перець. Розкласти м’ясо у форми, залити бульйоном. Дати охолонути до кімнатної температури, потім прибрати в холодильник на 5-6 годин.

як приготувати прозорий холодець
Шматочки м’ясо. Фото: gospodynka.com.ua

За бажанням прикрасити відвареною морквою, яйцями, лимоном, брусницею, петрушкою, солоними огірками, зеленим горошком, маслинами чи оливками.

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