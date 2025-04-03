Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Пасхальный холодец — правильный рецепт, которому более 20 лет arrow

Пасхальный холодец — правильный рецепт, которому более 20 лет

3 апреля 2025 00:20
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Прозрачный холодец на Пасху — проверенный рецепт, которому более 20 лет
Пасхальный холодец. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Готовить холодец на Пасху — это давняя традиция, которая передается из поколения в поколение. Этот проверенный рецепт из трех видов мяса имеет идеальный баланс вкуса, насыщенный бульон и гарантированно хорошо застывает. Следуйте всем шагам, и у вас получится самый вкусный холодец, которого так ждут за праздничным столом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • говядина на кости (с хрящами и жилками) — 1,6 кг;
  • свинина (рульки, ножки) — 1,7 кг;
  • домашняя птица (петух + потроха или курица, индейка, утка, гусь) — 1,8 кг;
  • лук в шелухе — 2 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • вода — 4,5-5 л.;
  • соль — 1,5-2 ст. л.;
  • душистый перец — 15 горошин;
  • черный перец — 15 горошин;
  • лавровый лист — 4-5 шт.

Способ приготовления

Свиные рульки и ножки хорошо промыть, очистить, сделать надрезы. Говядину нарезать крупными кусками. Петуха или другую птицу разделить на 4 части, удалить железу, оставить шейку, гребень, лапки. Обжечь, снять верхнюю шкурку, обрезать когти. Добавить потроха - желудок и сердце.

як приготувати холодець
Свиные рульки и ножки. Фото: gospodynka.com.ua

Большую кастрюлю (9-10 л) наполнить мясом, залить холодной водой, довести до кипения. Снять пену, воду слить, мясо промыть. Чистую кастрюлю снова наполнить мясом и водой. Довести до кипения, снять пену ложкой.

як приготувати холодець на Великдень
Приготовление бульона. Фото: gospodynka.com.ua

Варить на минимальном огне 5-10 часов. Добавить соль, душистый и черный перец, лавровый лист, лук в шелухе и морковь. Через 1,5-2 часа овощи вынуть. Мясо перевернуть, продолжить варку без крышки. Через 6 часов выключить огонь, выложить мясо в миску для остывания. Перебрать, удалить кости.

як приготувати прозорий холодець на Великдень
Готовое мясо. Фото: gospodynka.com.ua

Бульон процедить через сито или марлю, посолить чуть больше, чем обычно. Добавить в мясо тертый или прессованный чеснок, молотый черный перец. Разложить мясо в формы, залить бульоном. Дать остыть до комнатной температуры, затем убрать в холодильник на 5-6 часов.

як приготувати прозорий холодець
Кусочки мясо. Фото: gospodynka.com.ua

По желанию украсить отварной морковью, яйцами, лимоном, брусникой, петрушкой, солеными огурцами, зеленым горошком, маслинами или оливками.

Ранее мы писали об одном секрете, который сделает ваш холодец прозрачным.

Также мы рассказывали, как почистить сельдь быстро и без костей за одну минуту — проверенный способ.

Обратите внимание, что это масло лучше подходит для жарки любых продуктов и не вредит здоровью.

Еще мы писали о том, каким маслом правильно заправлять салаты, чтобы не навредить здоровью.

мясо Пасха рецепты холодец пасхальная корзина

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:33 Пограничница пропустила мужчин за границу — что решил суд

00:30 Боевая повестка без подписи — имеет ли ТЦК такое право

00:28 Трамп ввел пошлины против всех стран мира — есть ли там Украина

2 апреля 2025

23:56 Трамп введет пошлину на иностранные автомобили — когда это будет

23:56 Трамп ввел новые пошлины для стран — что это значит

23:49 В monobank зафиксирован технический сбой

23:39 США впервые проигнорируют встречу "Рамштайн", — СМИ

23:25 В Украину из ВОТ и РФ вернули 11 детей

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

23:11 В КГГА рассказали, сократят ли комендантский час на Пасху

Text

23:00 Трамп подписывает закон о новых пошлинах — прямой эфир

00:33 Пограничница пропустила мужчин за границу — что решил суд

00:30 Боевая повестка без подписи — имеет ли ТЦК такое право

00:28 Трамп ввел пошлины против всех стран мира — есть ли там Украина

2 апреля 2025

23:56 Трамп введет пошлину на иностранные автомобили — когда это будет

23:56 Трамп ввел новые пошлины для стран — что это значит

23:49 В monobank зафиксирован технический сбой

23:39 США впервые проигнорируют встречу "Рамштайн", — СМИ

23:25 В Украину из ВОТ и РФ вернули 11 детей

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

23:11 В КГГА рассказали, сократят ли комендантский час на Пасху

22:43 В Днепре прогремел взрыв

22:33 Цены одесского Привоза в апреле — что предлагают и чем удивляют

1 апреля 2025

22:33 Юмор в Одессе во время войны — как изменились традиции и память

06:33 Как изменила война юмористические традиции Одессы — Борис Барский

29 марта 2025

06:33 Украинские фрукты — насколько цены будут доступны в этом году

28 марта 2025

22:33 Одесса глазами горожан — от восхищения до критики

06:33 Будущее украинских садов — что будет с отечественными фруктами

27 марта 2025

22:33 Одесса на линии фронта — чего еще можно ожидать от врага

18:38 Инспекция цен в одесском супермаркете — что предлагают покупателю

06:33 Перемирие в Черном море — дипломатия или ловушка для Украины

26 марта 2025

22:58 Ранняя весна и дожди — будет ли Одесчина с фруктами в этом году

Text

23:00 Трамп подписывает закон о новых пошлинах — прямой эфир

Text

17:50 Стармер и Макрон готовят новую поддержку — эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 Что сделают США, если РФ не пойдет на переговоры — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский призвал США действовать из-за атак РФ — эфир Ранок.LIVE

1 апреля 2025
Text

17:50 Украина рассматривает новое соглашение с США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп хочет, чтобы Путин пошел на сделку о мире — эфир День.LIVE

Text

08:00 Подробности разговора Зеленского со Стармером — эфир Ранок.LIVE

31 марта 2025
Text

17:50 Заявление Ермака о нарушении Россией перемирия — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп ужесточает условия по сделке об ископаемых — эфир День.LIVE

Text

12:30 Главы МИД союзников выступают с заявлениями об Украине — эфир

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Минималка в Украине — сколько будут получать украинцы с 1 апреля

25 марта 2025

Ненужный номинал — какие купюры евро лучше не хранить

21 марта 2025

Компенсации не будет — почему украинцы могут потерять доллары

31 марта 2025

Валюта в квартире — где категорически нельзя держать доллары

28 марта 2025

Льготы для УБД — на какие ежегодные выплаты они имеют право

25 марта 2025

В Украине улучшится мобильная связь — Рада поддержала закон

22 марта 2025

Трамп отреагировал на ночной массированный обстрел Украины

28 марта 2025

В Киевстаре появился новый бюджетный тариф — кому он подойдет

26 марта 2025

Самый модный цвет волос весны-2025 — даже звучит очаровательно

20 марта 2025

Один знак Зодиака сорвет финансовый джекпот в апреле 2025 года