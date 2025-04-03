Прозрачный холодец на Пасху — проверенный рецепт, которому более 20 лет

Пасхальный холодец. Фото: gospodynka.com.ua

Готовить холодец на Пасху — это давняя традиция, которая передается из поколения в поколение. Этот проверенный рецепт из трех видов мяса имеет идеальный баланс вкуса, насыщенный бульон и гарантированно хорошо застывает. Следуйте всем шагам, и у вас получится самый вкусный холодец, которого так ждут за праздничным столом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

говядина на кости (с хрящами и жилками) — 1,6 кг;

свинина (рульки, ножки) — 1,7 кг;

домашняя птица (петух + потроха или курица, индейка, утка, гусь) — 1,8 кг;

лук в шелухе — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

вода — 4,5-5 л.;

соль — 1,5-2 ст. л.;

душистый перец — 15 горошин;

черный перец — 15 горошин;

лавровый лист — 4-5 шт.

Способ приготовления

Свиные рульки и ножки хорошо промыть, очистить, сделать надрезы. Говядину нарезать крупными кусками. Петуха или другую птицу разделить на 4 части, удалить железу, оставить шейку, гребень, лапки. Обжечь, снять верхнюю шкурку, обрезать когти. Добавить потроха - желудок и сердце.

Свиные рульки и ножки. Фото: gospodynka.com.ua

Большую кастрюлю (9-10 л) наполнить мясом, залить холодной водой, довести до кипения. Снять пену, воду слить, мясо промыть. Чистую кастрюлю снова наполнить мясом и водой. Довести до кипения, снять пену ложкой.

Приготовление бульона. Фото: gospodynka.com.ua

Варить на минимальном огне 5-10 часов. Добавить соль, душистый и черный перец, лавровый лист, лук в шелухе и морковь. Через 1,5-2 часа овощи вынуть. Мясо перевернуть, продолжить варку без крышки. Через 6 часов выключить огонь, выложить мясо в миску для остывания. Перебрать, удалить кости.

Готовое мясо. Фото: gospodynka.com.ua

Бульон процедить через сито или марлю, посолить чуть больше, чем обычно. Добавить в мясо тертый или прессованный чеснок, молотый черный перец. Разложить мясо в формы, залить бульоном. Дать остыть до комнатной температуры, затем убрать в холодильник на 5-6 часов.

Кусочки мясо. Фото: gospodynka.com.ua

По желанию украсить отварной морковью, яйцами, лимоном, брусникой, петрушкой, солеными огурцами, зеленым горошком, маслинами или оливками.



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