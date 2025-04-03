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Смачніше, ніж лосось — чим замінити дорогу червону рибу

3 квітня 2025 20:00
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Чим замінити лосось у страві — бюджетний варіант для здорового харчування
Лосось. Фото: Freepik
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Лосось славиться своїми корисними властивостями та насиченістю жирними кислотами омега-3, саме тому його так часто обираються для здорового харчування. Однак вартість такої риби не усім по кишені.

Новини.LIVE розповідає про бюджетні альтернативи серед риби, які не гріше лосося.

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Не лише червона риба містить у собі багато корисних компонентів та позитивно впливає на організм людини. Існують більш бюджетні варіанти, які мають подібний склад корисних речовин, хоча й відрізняються за смаком.

Одними з найкращих замінників червоної риби вважаються оселедець та скумбрія. Обидві ці риби, як і лосось, багаті на омега-3, корисні білки та мікроелементи, необхідні для здорового харчування.

Але при цьому придбати скумбрію в супермаркетах України буде вдвічі дешевше, аніж лосось, А оселедець менший за ціною майже в чотири рази.

Тож, майте на увазі, що для здорового та збалансованого харчування необов'язково витрачати великі кошти. Скумбрія та оселедець стануть чудовими альтернативами, зберігаючи баланс між користю та ціною.

Нагадаємо, ми розповідали, яка ціна чорноморської риби в українських супермаркетах.

А також пропонуємо приготувати соковиті пісні котлети із рибою за сімейним рецептом.

Також дізнайтеся, як замаринувати скумбрію вдома, щоб вона вийшла ідеальною.

риба скумбрія здорове харчування лосось оселедець

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19:50 На Одещині планують заселити ще більше ланей — деталі

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

19:46 Зеленський відвідав прикордонні області та подякував бійцям

19:30 У Києві знову працює лінія метро, де під поїзд потрапила жінка

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