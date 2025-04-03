Чим замінити лосось у страві — бюджетний варіант для здорового харчування

Лосось. Фото: Freepik

Лосось славиться своїми корисними властивостями та насиченістю жирними кислотами омега-3, саме тому його так часто обираються для здорового харчування. Однак вартість такої риби не усім по кишені.

Новини.LIVE розповідає про бюджетні альтернативи серед риби, які не гріше лосося.

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Не лише червона риба містить у собі багато корисних компонентів та позитивно впливає на організм людини. Існують більш бюджетні варіанти, які мають подібний склад корисних речовин, хоча й відрізняються за смаком.

Одними з найкращих замінників червоної риби вважаються оселедець та скумбрія. Обидві ці риби, як і лосось, багаті на омега-3, корисні білки та мікроелементи, необхідні для здорового харчування.

Але при цьому придбати скумбрію в супермаркетах України буде вдвічі дешевше, аніж лосось, А оселедець менший за ціною майже в чотири рази.

Тож, майте на увазі, що для здорового та збалансованого харчування необов'язково витрачати великі кошти. Скумбрія та оселедець стануть чудовими альтернативами, зберігаючи баланс між користю та ціною.

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