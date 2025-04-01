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Фарширована риба по-єврейськи — традиційний рецепт на Песах

1 квітня 2025 18:36
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Страва на Песах 2025 — фарширована риба за єврейським рецептом Гефілте фіш
Страва Гефілте Фіш. Фото: скриншот
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Гефілте фіш — традиційна єврейська страва, яка здавна займає почесне місце на святковому столі, особливо під час Песаха. Назва перекладається як "фарширована риба", хоча сучасний варіант частіше подається у вигляді ніжних рибних котлет, відварених у ароматному бульйоні.

Рецептом традиційної страви поділилася Oksana Anatskaya на YouTube.

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Вам знадобиться:

  • філе риби (судак, короп або щука) — до 2 кг;
  • цибуля — 2 шт.;
  • морква — 2 шт.;
  • буряк — 1/4 шт.;
  • яйця — 1 шт.;
  • маца — 100 г або 3-4 ст. л. панірувальних сухарів;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • сіль;
  • чорний перець – за смаком
  • вода;
  • лавровий лист.

Спосіб приготування

Для початку зачистіть рибу — відокремити голову, хвіст та плавники. Відділити філе від кісточок та обережно зняти шкірку.

Приготування Гефілте фіш на Песах
Зачищення риби. Фото: скриншот

Голову, хвіст, плавники та кістки риби викласти у пательню або каструлю із товстим дном. Одну цибулину та моркву почистити, порізати крупними шматками та додати до риби, також додати лавровий лист.

Фарширована риба на Песах 2025
Приготування бульйону. Фото: скриншот

Для приготування фаршу пропустіть рибне філе через м'ясорубку. Краще зробите ще декілька разів для того, щоб подрібнити усі кісточки, які могли залишитися. Також через м'ясорубку пропустити одну цибулину та половину моркви. Буряк натерти на дрібну терку та додати до фаршу.

Гефілте фіш на Песах - традиційний рецепт
Приготування фаршу. Фото: скриншот

Змішати рибний фарш, овочі та одне яйце. До суміші додати сіль та перець за смаком. Вимішати фарш до однорідної консистенції.

Рибну шкірку порізати на смужки шириною приблизно 1,5 см. Сформувати котлети з фаршу та обгорнути смужкою зі шкіри.

Гефілтефіш за традиційним рецептом на Песах 2025
Сформовані котлети. Фото: скриншот

Котлети викласти зверху на заготовки у каструлі. За бажанням прикрасити залишками моркви. Залити холодною водою так, щоб вона накрила котлети. Накрити кришкою та на середньому вогні довести до кипіння. Після чого зменшити вогонь та варити під кришкою протягом 1,5 години.

Фарширована риба по-єврейські на Песах
Гефілте фіш. Фото: скриншот

Після цього дістати котлети та викласти на тарілку або у форму та залити бульйоном. Страву залишити у холодильнику мінімум на 4-5 годин для застигання.

Нагадаємо, ми ділилися традиційним рецептом українських цибульників, які здивують своїм смаком.

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А також приготуйте соковиті та ситні котлети з риби за сімейним рецептом.

Песах риба рецепти котлети свято

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