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Що приготувати на Песах 2025 — меню та традиції

25 березня 2025 20:29
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Що приготувати на Песах 2025 — традиційне меню та рецепти
Ілюстративне зображення. Фото: Freepik
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Песах 2025 — це час для святкування та духовного очищення. Дізнайтесь, які страви обов'язково повинні бути на святковому столі, а також традиції і рецепти для Седера та інших днів святкування.

Новини.LIVE розкажуть, що приготувати на Песах 2025, про меню та традиції. 

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Песах — один із найбільших єврейських свят, що відзначається на честь виходу єврейського народу з Єгипту. Це свято має глибокий духовний та культурний зміст, і кожна деталь, включаючи меню, важлива для його святкування. У 2025 році Песах почнеться 25 квітня та триватиме до 2 травня. Як і в кожному році, особлива увага приділяється традиціям та стравам, що готуються під час святкування.

Традиції Песаха

Песах традиційно святкується протягом 7 (в Ізраїлі) або 8 днів, і основною частиною святкування є Седер — урочиста вечеря, що проходить в перший та другий вечір свята. Седер супроводжується читанням спеціального тексту — Агада, що розповідає про історію виходу з Єгипту. Протягом Седера виконуються різноманітні ритуали, зокрема вживання символічних продуктів, кожен з яких має своє значення.

що готувати на Песах 2025
Традиційна їжа. Фото: Freepik

Однією з головних традицій є поїдання маци — безквасного хліба, що символізує спешку, з якою євреї залишали Єгипет, не маючи часу на приготування хліба. Крім того, на столі повинні бути присутні традиційні страви, які мають глибокий ритуальний сенс.

Меню на Песах

Меню на Песах зазвичай складається з кількох основних страв, кожна з яких має свою символіку. Ось кілька обов'язкових та популярних страв, які можна приготувати для святкового столу:

1. Маца

Маца — головний продукт свята, який символізує хліб, що не встиг піднятися, оскільки євреї поспішали вийти з Єгипту. Маца готується із пшеничного борошна та води без дріжджів і є основною складовою святкової вечері.

2. Чаросет

Чаросет — це паста, виготовлена з тертих яблук, горіхів, вина та спецій, що символізує будівельний розчин, який євреї використовували під час рабства в Єгипті. Це смачна і корисна страва, що додає солодкий смак до святкового столу.

3. Гаросет

Це символічна паста з фруктів, горіхів і вина, яка символізує важку працю євреїв під час рабства в Єгипті. Зазвичай вона має консистенцію пюре, іноді додають інші інгредієнти, наприклад, фініки, щоб зробити смак ще багатшим.

4. Курка або ягнятина

М'ясо є важливою частиною святкового меню на Песах. На Седері традиційно подають печене м'ясо — зазвичай курку або ягня, що символізує жертву, яку приносили в Храмі в Єрусалимі під час святкування Песаха в стародавні часи.

5. Марор (гіркі трави)

Марор — це гіркі трави (зазвичай хрін або листя салату), що символізують гіркоту рабства, яке євреї переживали в Єгипті. Вони споживаються під час Седера разом із мацею та іншими стравами.

6. Харосет (паста з яблук, горіхів, вина)

Харосет — це солодка паста, що символізує розчин, яким євреї замазували цеглу під час рабства в Єгипті. Вона додає святковому столу контраст між гіркотою марору і солодким смаком традиційних страв.

7. Салати та овочі

У деяких регіонах на святковий стіл подають різноманітні салати, зазвичай із зелені, оливок, олії та спецій. Це може бути свіжий салат з лимонним соусом, оливки, різноманітні овочі.

Напої

На Песах традиційно п’ють чотири келихи вина (або соку), що символізують чотири обітниці Бога до єврейського народу: свобода, спасіння, виведення з рабства та набуття Божественного визнання.

Сучасні адаптації

У сучасному світі багато євреїв адаптують традиційні рецепти до сучасних умов. Наприклад, деякі обирають використовувати безглютенову мацу для тих, хто має непереносимість до глютену.

що приготувати на Песах 2025
Традиційні закуски. Фото: Freepik

Також популярними стали рецепти для веганів або людей, що дотримуються різних дієт. Веганські версії традиційних страв можна приготувати без використання яєць або молочних продуктів.

Підготовка до Песаха 2025

Оскільки святкування Песаха включає багато символічних моментів, важливо заздалегідь підготуватися до свята. Це включає очищення будинку від хлібних продуктів (обов’язкове у єврейській традиції), підготовку до Седера, складання меню та покупку необхідних інгредієнтів.

Песах — це не лише про їжу, але й про глибокий духовний зміст, і кожна страва на святковому столі має свою історію та символіку. Щоб святкування було справжнім, важливо дотримуватися традицій та приділяти увагу кожній деталі.

Раніше ми писали, що має бути на столі на Песах 2024 — п'ять рецептів традиційних страв.

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