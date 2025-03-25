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Что приготовить на Песах 2025 — меню и традиции

25 марта 2025 20:29
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Что приготовить на Песах 2025 — традиционное меню и рецепты
Иллюстративное изображение. Фото: Freepik
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Песах 2025 — это время для празднования и духовного очищения. Узнайте, какие блюда обязательно должны быть на праздничном столе, а также традиции и рецепты для Седера и других дней празднования.

Новини.LIVE расскажут, что приготовить на Песах 2025, о меню и традициях.

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Песах — один из крупнейших еврейских праздников, который отмечается в честь выхода еврейского народа из Египта. Этот праздник имеет глубокий духовный и культурный смысл, и каждая деталь, включая меню, важна для его празднования. В 2025 году Песах начнется 25 апреля и продлится до 2 мая. Как и в каждом году, особое внимание уделяется традициям и блюдам, которые готовятся во время празднования.

Традиции Песаха

Песах традиционно празднуется в течение 7 (в Израиле) или 8 дней, и основной частью празднования является Седер — торжественный ужин, проходящий в первый и второй вечер праздника. Седер сопровождается чтением специального текста — Агада, рассказывающего об истории выхода из Египта. В течение Седера выполняются различные ритуалы, в частности употребление символических продуктов, каждый из которых имеет свое значение.

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Традиционная еда. Фото: Freepik

Одной из главных традиций является поедание мацы — безквасного хлеба, символизирующего спешку, с которой евреи покидали Египет, не имея времени на приготовление хлеба. Кроме того, на столе должны присутствовать традиционные блюда, которые имеют глубокий ритуальный смысл.

Меню на Песах

Меню на Песах обычно состоит из нескольких основных блюд, каждое из которых имеет свою символику. Вот несколько обязательных и популярных блюд, которые можно приготовить для праздничного стола:

1. Маца

Маца — главный продукт праздника, который символизирует хлеб, который не успел подняться, поскольку евреи спешили выйти из Египта. Маца готовится из пшеничной муки и воды без дрожжей и является основной составляющей праздничного ужина.

2. Чаросет

Чаросет — это паста, изготовленная из тертых яблок, орехов, вина и специй, символизирующая строительный раствор, который евреи использовали во время рабства в Египте. Это вкусное и полезное блюдо, добавляющее сладкий вкус к праздничному столу.

3. Гаросет

Это символическая паста из фруктов, орехов и вина, которая символизирует тяжелый труд евреев во время рабства в Египте. Обычно она имеет консистенцию пюре, иногда добавляют другие ингредиенты, например, финики, чтобы сделать вкус еще богаче.

4. Курица или ягнятина

Мясо является важной частью праздничного меню на Песах. На Седере традиционно подают печеное мясо - обычно курицу или ягненка, что символизирует жертву, которую приносили в Храме в Иерусалиме во время празднования Песаха в древние времена.

5. Марор (горькие травы)

Марор — это горькие травы (обычно хрен или листья салата), символизирующие горечь рабства, которое евреи переживали в Египте. Они потребляются во время Седера вместе с мацеей и другими блюдами.

6. Харосет (паста из яблок, орехов, вина)

Харосет — это сладкая паста, символизирующая раствор, которым евреи замазывали кирпичи во время рабства в Египте. Она добавляет праздничному столу контраст между горечью марора и сладким вкусом традиционных блюд.

7. Салаты и овощи

В некоторых регионах на праздничный стол подают разнообразные салаты, обычно из зелени, оливок, масла и специй. Это может быть свежий салат с лимонным соусом, оливки, разнообразные овощи.

Напитки

На Песах традиционно пьют четыре бокала вина (или сока), символизирующие четыре обетования Бога к еврейскому народу: свобода, спасение, вывод из рабства и обретение Божественного признания.

Современные адаптации

В современном мире многие евреи адаптируют традиционные рецепты к современным условиям. Например, некоторые выбирают использовать безглютеновую мацу для тех, кто имеет непереносимость к глютену.

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Традиционные закуски. Фото: Freepik

Также популярными стали рецепты для веганов или людей, придерживающихся различных диет. Веганские версии традиционных блюд можно приготовить без использования яиц или молочных продуктов.

Подготовка к Песаху 2025

Поскольку празднование Песаха включает много символических моментов, важно заранее подготовиться к празднику. Это включает очистку дома от хлебных продуктов (обязательное в еврейской традиции), подготовку к Седеру, составление меню и покупку необходимых ингредиентов.

Песах — это не только о еде, но и о глубоком духовном смысле, и каждое блюдо на праздничном столе имеет свою историю и символику. Чтобы празднование было настоящим, важно соблюдать традиции и уделять внимание каждой детали.

Ранее мы писали, что должно быть на столе на Песах 2024 — пять рецептов традиционных блюд.

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