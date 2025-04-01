Блюдо на Песах 2025 - фаршированная рыба по еврейскому рецепту Гефилте фиш

Блюдо Гефилте Фиш. Фото: скриншот

Гефилте фиш — традиционное еврейское блюдо, которое издавна занимает почетное место на праздничном столе, особенно во время Песаха. Название переводится как "фаршированная рыба", хотя современный вариант чаще подается в виде нежных рыбных котлет, отваренных в ароматном бульоне.

Рецептом традиционного блюда поделилась Oksana Anatskaya на YouTube.

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Вам понадобится:

филе рыбы (судак, карп или щука) — до 2 кг;

лук — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

свекла — 1/4 шт.;

яйца — 1 шт.;

маца — 100 г или 3-4 ст. л. панировочных сухарей;

сахар - 1 ч. л.;

соль;

черный перец по вкусу

вода;

лавровый лист.

Способ приготовления

Для начала зачистите рыбу — отделить голову, хвост и плавники. Отделить филе от косточек и осторожно снять кожицу.

Зачистка рыбы. Фото: скриншот

Голову, хвост, плавники и кости рыбы выложить в сковороду или кастрюлю с толстым дном. Одну луковицу и морковь почистить, порезать крупными кусками и добавить к рыбе, также добавить лавровый лист.

Приготовление бульона. Фото: скриншот

Для приготовления фарша пропустите рыбное филе через мясорубку. Лучше сделаете еще несколько раз для того, чтобы измельчить все косточки, которые могли остаться. Также через мясорубку пропустить одну луковицу и половину моркови. Свеклу натереть на мелкую терку и добавить к фаршу.

Приготовление фарша. Фото: скриншот

Смешать рыбный фарш, овощи и одно яйцо. К смеси добавить соль и перец по вкусу. Вымешать фарш до однородной консистенции.

Рыбную шкурку порезать на полоски шириной примерно 1,5 см. Сформировать котлеты из фарша и обернуть полоской из кожи.

Сформированные котлеты. Фото: скриншот

Котлеты выложить сверху на заготовки в кастрюле. По желанию украсить остатками моркови. Залить холодной водой так, чтобы она накрыла котлеты. Накрыть крышкой и на среднем огне довести до кипения. После чего уменьшить огонь и варить под крышкой в течение 1,5 часа.

Гефилте фиш. Фото: скриншот

После этого достать котлеты и выложить на тарелку или в форму и залить бульоном. Блюдо оставить в холодильнике минимум на 4-5 часов для застывания.

Напомним, мы делились традиционным рецептом украинских луковиц, которые удивят своим вкусом.

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