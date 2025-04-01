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Фаршированная рыба по-еврейски — традиционный рецепт на Песах

1 апреля 2025 18:36
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Блюдо на Песах 2025 - фаршированная рыба по еврейскому рецепту Гефилте фиш
Блюдо Гефилте Фиш. Фото: скриншот
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Гефилте фиш — традиционное еврейское блюдо, которое издавна занимает почетное место на праздничном столе, особенно во время Песаха. Название переводится как "фаршированная рыба", хотя современный вариант чаще подается в виде нежных рыбных котлет, отваренных в ароматном бульоне.

Рецептом традиционного блюда поделилась Oksana Anatskaya на YouTube.

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Вам понадобится:

  • филе рыбы (судак, карп или щука) — до 2 кг;
  • лук — 2 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • свекла — 1/4 шт.;
  • яйца — 1 шт.;
  • маца — 100 г или 3-4 ст. л. панировочных сухарей;
  • сахар - 1 ч. л.;
  • соль;
  • черный перец по вкусу
  • вода;
  • лавровый лист.

Способ приготовления

Для начала зачистите рыбу — отделить голову, хвост и плавники. Отделить филе от косточек и осторожно снять кожицу.

Приготування Гефілте фіш на Песах
Зачистка рыбы. Фото: скриншот

Голову, хвост, плавники и кости рыбы выложить в сковороду или кастрюлю с толстым дном. Одну луковицу и морковь почистить, порезать крупными кусками и добавить к рыбе, также добавить лавровый лист.

Фарширована риба на Песах 2025
Приготовление бульона. Фото: скриншот

Для приготовления фарша пропустите рыбное филе через мясорубку. Лучше сделаете еще несколько раз для того, чтобы измельчить все косточки, которые могли остаться. Также через мясорубку пропустить одну луковицу и половину моркови. Свеклу натереть на мелкую терку и добавить к фаршу.

Гефілте фіш на Песах - традиційний рецепт
Приготовление фарша. Фото: скриншот

Смешать рыбный фарш, овощи и одно яйцо. К смеси добавить соль и перец по вкусу. Вымешать фарш до однородной консистенции.

Рыбную шкурку порезать на полоски шириной примерно 1,5 см. Сформировать котлеты из фарша и обернуть полоской из кожи.

Гефілтефіш за традиційним рецептом на Песах 2025
Сформированные котлеты. Фото: скриншот

Котлеты выложить сверху на заготовки в кастрюле. По желанию украсить остатками моркови. Залить холодной водой так, чтобы она накрыла котлеты. Накрыть крышкой и на среднем огне довести до кипения. После чего уменьшить огонь и варить под крышкой в течение 1,5 часа.

Фарширована риба по-єврейські на Песах
Гефилте фиш. Фото: скриншот

После этого достать котлеты и выложить на тарелку или в форму и залить бульоном. Блюдо оставить в холодильнике минимум на 4-5 часов для застывания.

Напомним, мы делились традиционным рецептом украинских луковиц, которые удивят своим вкусом.

Также попробуйте приготовить знаменитый "Галицкий" салат от известной хозяйки из Львова.

А также приготовьте сочные и сытные котлеты из рыбы по семейному рецепту.

Песах рыба рецепты котлеты праздник

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