Блюдо на Песах 2025 - фаршированная рыба по еврейскому рецепту Гефилте фиш

Фаршированная рыба по-еврейски — традиционный рецепт на Песах
Гефилте фиш — традиционное еврейское блюдо, которое издавна занимает почетное место на праздничном столе, особенно во время Песаха. Название переводится как "фаршированная рыба", хотя современный вариант чаще подается в виде нежных рыбных котлет, отваренных в ароматном бульоне.
Рецептом традиционного блюда поделилась Oksana Anatskaya на YouTube.
Вам понадобится:
- филе рыбы (судак, карп или щука) — до 2 кг;
- лук — 2 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- свекла — 1/4 шт.;
- яйца — 1 шт.;
- маца — 100 г или 3-4 ст. л. панировочных сухарей;
- сахар - 1 ч. л.;
- соль;
- черный перец по вкусу
- вода;
- лавровый лист.
Способ приготовления
Для начала зачистите рыбу — отделить голову, хвост и плавники. Отделить филе от косточек и осторожно снять кожицу.
Голову, хвост, плавники и кости рыбы выложить в сковороду или кастрюлю с толстым дном. Одну луковицу и морковь почистить, порезать крупными кусками и добавить к рыбе, также добавить лавровый лист.
Для приготовления фарша пропустите рыбное филе через мясорубку. Лучше сделаете еще несколько раз для того, чтобы измельчить все косточки, которые могли остаться. Также через мясорубку пропустить одну луковицу и половину моркови. Свеклу натереть на мелкую терку и добавить к фаршу.
Смешать рыбный фарш, овощи и одно яйцо. К смеси добавить соль и перец по вкусу. Вымешать фарш до однородной консистенции.
Рыбную шкурку порезать на полоски шириной примерно 1,5 см. Сформировать котлеты из фарша и обернуть полоской из кожи.
Котлеты выложить сверху на заготовки в кастрюле. По желанию украсить остатками моркови. Залить холодной водой так, чтобы она накрыла котлеты. Накрыть крышкой и на среднем огне довести до кипения. После чего уменьшить огонь и варить под крышкой в течение 1,5 часа.
После этого достать котлеты и выложить на тарелку или в форму и залить бульоном. Блюдо оставить в холодильнике минимум на 4-5 часов для застывания.
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