Чем заменить лосось в блюде — бюджетный вариант для здорового питания

Вкуснее, чем лосось — чем заменить дорогую красную рыбу
Лосось славится своими полезными свойствами и насыщенностью жирными кислотами омега-3, именно поэтому его так часто выбирают для здорового питания. Однако стоимость такой рыбы не всем по карману.
Новини.LIVE рассказывает о бюджетных альтернативах среди рыбы, которые не грешнее лосося.
Чем заменить лосось в блюдах
Не только красная рыба содержит в себе много полезных компонентов и положительно влияет на организм человека. Существуют более бюджетные варианты, которые имеют подобный состав полезных веществ, хотя и отличаются по вкусу.
Одними из лучших заменителей красной рыбы считаются сельдь и скумбрия. Обе эти рыбы, как и лосось, богаты омега-3, полезными белками и микроэлементами, необходимыми для здорового питания.
Но при этом приобрести скумбрию в супермаркетах Украины будет вдвое дешевле, чем лосось, а сельдь меньше по цене почти в четыре раза.
Поэтому, имейте в виду, что для здорового и сбалансированного питания необязательно тратить большие средства. Скумбрия и сельдь станут отличными альтернативами, сохраняя баланс между пользой и ценой.
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