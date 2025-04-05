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Как правильно солить блюда для лучшего вкуса — секрет шефов

5 апреля 2025 00:01
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Почему блюда нужно солить в конце и высоко — секрет поваров
Повар солит блюдо. Фото: Freepik
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Ходит много споров, когда именно нужно солить блюдо — в начале или в конце. Но профессиональные повара уже давно раскрыть правильный ответ на этот вопрос.

Новини.LIVE делится секретом шефов.

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Когда лучше солить блюдо и как это делать

У многих людей есть привычка солить блюдо в начале и досаливать в процессе приготовления. Однако так, по словам шефов, делать не стоит.

Дело в том, что во время термической обработки блюда продукты меняют структуру и испаряют жидкость, а значит испаряется и соль. Поэтому для того, чтобы не испортить вкус блюда, лучше солить его в конце.

Еще интересно, что повара советуют сыпать соль как можно выше над тарелкой. Секрет в том, что таким образом специя лучше по распределяется поверхности блюда и больше насыщает его вкусом.

Напомним, мы делились лайфхаком, как равномерно распределить тесто на блины, чтобы они получились идеальные.

А ранее делились советами, чем заменить дорогую красную рыбу для сбалансированного рациона.

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23:25 Кривій Ріг знову під атакою — у місті вибухи

23:14 В Украину возвращается зима — прогноз погоды на выходные

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