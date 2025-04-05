Почему блюда нужно солить в конце и высоко — секрет поваров

Повар солит блюдо. Фото: Freepik

Ходит много споров, когда именно нужно солить блюдо — в начале или в конце. Но профессиональные повара уже давно раскрыть правильный ответ на этот вопрос.

Новини.LIVE делится секретом шефов.

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Когда лучше солить блюдо и как это делать

У многих людей есть привычка солить блюдо в начале и досаливать в процессе приготовления. Однако так, по словам шефов, делать не стоит.

Дело в том, что во время термической обработки блюда продукты меняют структуру и испаряют жидкость, а значит испаряется и соль. Поэтому для того, чтобы не испортить вкус блюда, лучше солить его в конце.

Еще интересно, что повара советуют сыпать соль как можно выше над тарелкой. Секрет в том, что таким образом специя лучше по распределяется поверхности блюда и больше насыщает его вкусом.

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