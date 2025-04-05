Можно ли мыть сырое мясо - объяснение экспертов

Ни в коем случае не мойте сырое мясо и вот почему
Частая ошибка многих хозяек — мыть сырое мясо перед приготовлением блюд. Однако эксперты предостерегают, что такая привычка на самом деле может быть вредной для здоровья.
Об этом пишет Healthline.
Почему нельзя мыть мясо перед приготовлением блюд
Красное мясо или мясо птицы в сыром виде может быть очень опасным для здоровья. На его поверхности часто содержатся вредные бактерии, такие как с альмонеллы , листерии, кампилобактерии, а также норовирус и гепатит А. Они могут привести к серьезному отравлению.
Во время мытья мяса брызги воды могут распространять эти бактерии по раковине, столешнице и другим рабочим поверхностям вашей кухни. По исследованиям Министерства сельского хозяйства США, в 60% случаев вредные микроорганизмы оставались в раковине после мытья мяса, а в 20% — попадали в другие блюда.
Для того, чтобы избежать распространения бактерий обязательно мойте руки и поверхность после контакта с сырым продуктом, а также используйте отдельные ножи и доски для приготовления.
А самыми эффективными способами уничтожить вредные бактерии на поверхности мяса является термическая обработка.
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