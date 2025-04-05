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Ни в коем случае не мойте сырое мясо и вот почему

5 апреля 2025 22:00
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Можно ли мыть сырое мясо - объяснение экспертов
Кусок мяса. Фото: Freepik
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Частая ошибка многих хозяек — мыть сырое мясо перед приготовлением блюд. Однако эксперты предостерегают, что такая привычка на самом деле может быть вредной для здоровья.

Об этом пишет Healthline.

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Почему нельзя мыть мясо перед приготовлением блюд

Красное мясо или мясо птицы в сыром виде может быть очень опасным для здоровья. На его поверхности часто содержатся вредные бактерии, такие как с альмонеллы , листерии, кампилобактерии, а также норовирус и гепатит А. Они могут привести к серьезному отравлению.

Во время мытья мяса брызги воды могут распространять эти бактерии по раковине, столешнице и другим рабочим поверхностям вашей кухни. По исследованиям Министерства сельского хозяйства США, в 60% случаев вредные микроорганизмы оставались в раковине после мытья мяса, а в 20% — попадали в другие блюда.

Для того, чтобы избежать распространения бактерий обязательно мойте руки и поверхность после контакта с сырым продуктом, а также используйте отдельные ножи и доски для приготовления.

А самыми эффективными способами уничтожить вредные бактерии на поверхности мяса является термическая обработка.

Напомним, мы рассказывали, почему ни в коем случае нельзя есть сырое тесто.

Кроме того, стоит знать, как правильно солить блюда для идеального вкуса.

А также узнайте, как за считанные минуты размягчить сливочное масло после холодильника или морозилки.

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22:05 Военный побил женщину в кафе в Одессе — как наказали

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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