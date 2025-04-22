Щоб шашлик був м’яким — простий рецепт з підчеревиною і полядвицею

Смажений шашлик. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт шашлику — справжня знахідка для тих, хто хоче отримати м’яке, соковите м’ясо без складних маринадів. Завдяки поєднанню свинячої полядвиці з жирною підчеревиною страва набуває особливої ніжності. А проста суміш спецій і правильна техніка смаження зроблять смак незабутнім.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

свиняча полядвиця — 1 кг;

підчеревина — 1 кг;

цибуля — 3 шт.;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

спеції для шашлику (сухий часник, солодка паприка, коріандр, лавровий лист) — за смаком;

вода — 100 мл;

олія — 30 мл;

свіжий базилік — кілька листочків.

Спосіб приготування

Нарізати свинячу полядвицю стейками завтовшки близько 1 см. Покласти м’ясо у велику миску або каструлю. Нарізати цибулю кільцями, трохи придушити, щоб пустила сік, і додати до м’яса.

Свинина та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Додати сіль, перець, улюблені спеції для шашлику, влити воду. Добре перемішати, накрити харчовою плівкою й залишити в прохолодному місці щонайменше на 1 годину (краще — довше).

Мариноване м’ясо. Фото: gospodynka.com.ua

Після маринування влити олію й знову перемішати. Підготувати мангал. Нанизувати шматки полядвиці та підчеревини на шампури по черзі. Смажити шашлик на гарячому вугіллі, постійно обертаючи шампури, щоб м’ясо не підгоріло через капаючий жир.

Смажене м’ясо. Фото: gospodynka.com.ua

Коли з’явиться рум’яна скоринка, розрізати шматки вздовж між шампурами й досмажити ще кілька хвилин до готовності. Подавати гарячим, прикрасивши листочками свіжого базиліку.

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