Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Щоб шашлик був м’яким — приготування за новим рецептом arrow

Щоб шашлик був м’яким — приготування за новим рецептом

22 квітня 2025 22:30
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Щоб шашлик був м’яким — простий рецепт з підчеревиною і полядвицею
Смажений шашлик. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей рецепт шашлику — справжня знахідка для тих, хто хоче отримати м’яке, соковите м’ясо без складних маринадів. Завдяки поєднанню свинячої полядвиці з жирною підчеревиною страва набуває особливої ніжності. А проста суміш спецій і правильна техніка смаження зроблять смак незабутнім.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • свиняча полядвиця — 1 кг;
  • підчеревина — 1 кг;
  • цибуля — 3 шт.;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • спеції для шашлику (сухий часник, солодка паприка, коріандр, лавровий лист) — за смаком;
  • вода — 100 мл;
  • олія — 30 мл;
  • свіжий базилік — кілька листочків.

Спосіб приготування

Нарізати свинячу полядвицю стейками завтовшки близько 1 см. Покласти м’ясо у велику миску або каструлю. Нарізати цибулю кільцями, трохи придушити, щоб пустила сік, і додати до м’яса.

щоб шашлик був м’яким, приготування за новим рецептом
Свинина та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Додати сіль, перець, улюблені спеції для шашлику, влити воду. Добре перемішати, накрити харчовою плівкою й залишити в прохолодному місці щонайменше на 1 годину (краще — довше).

приготування за новим рецептом, щоб шашлик був м’яким,
Мариноване м’ясо. Фото: gospodynka.com.ua

Після маринування влити олію й знову перемішати. Підготувати мангал. Нанизувати шматки полядвиці та підчеревини на шампури по черзі. Смажити шашлик на гарячому вугіллі, постійно обертаючи шампури, щоб м’ясо не підгоріло через капаючий жир.

приготування за новим рецептом, щоб шашлик був соковитим
Смажене м’ясо. Фото: gospodynka.com.ua

Коли з’явиться рум’яна скоринка, розрізати шматки вздовж між шампурами й досмажити ще кілька хвилин до готовності. Подавати гарячим, прикрасивши листочками свіжого базиліку.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів та порад, які допоможуть приготувати ідеальний шашлик

Декілька важливих правил, як зберігати мариноване м'ясо для шашлику

Які дрова найкраще підходять для приготування шашлику

Топ-3 обов'язкових спецій для ідеального шашлику

Як правильно нарізати м'ясо на шашлик або як приготувати смачний шашлик без маринаду — знадобиться один простий інгредієнт. 

м'ясо рецепт шашлик маринад весна-літо
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:36 Різатдіновій запропонували стати Холостячкою — як вона відповіла

23:31 У Полтавській області пролунали звуки вибухи

23:18 Стів Віткофф відвідає Москву, — Білий дім

23:09 FT заявив про плани Путіна заморозити війну — в РФ відреагували

22:52 Синєгубов розповів значення Курської операції для Харкова

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:51 В Одесі було чутно вибухи

22:45 Зеленський анонсував візит на похорон Папи Римського

22:33 Вибори під час війни в Україні — ризики, загрози та дилеми

22:15 Прописка не врятує — як узаконити будинок у селі у 2025

21:51 Солдат вкрав велосипед — що вирішив суд на Одещині

23:36 Різатдіновій запропонували стати Холостячкою — як вона відповіла

23:31 У Полтавській області пролунали звуки вибухи

23:18 Стів Віткофф відвідає Москву, — Білий дім

23:09 FT заявив про плани Путіна заморозити війну — в РФ відреагували

22:52 Синєгубов розповів значення Курської операції для Харкова

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:51 В Одесі було чутно вибухи

22:45 Зеленський анонсував візит на похорон Папи Римського

22:33 Вибори під час війни в Україні — ризики, загрози та дилеми

22:15 Прописка не врятує — як узаконити будинок у селі у 2025

21:51 Солдат вкрав велосипед — що вирішив суд на Одещині

22:33 Вибори під час війни в Україні — ризики, загрози та дилеми

06:33 Перемир'я України та РФ — як воно вплине на перебіг війни

21 квітня

20:17 Таємна дипломатія США і РФ — чи є місце для України

19 квітня

06:33 Жванецький пропагандист чи символ Одеси — як вважають городяни

18 квітня

22:33 Великодній кошик 2025 — скільки одесити витратять цього року

06:33 Курортний сезон в Одесі під загрозою — у якому стані море

17 квітня

06:33 Актуальні ціни до Великодня на "Новому базарі" в Одесі

15 квітня

14:18 Прифронтові регіони отримають нову допомогу, — деталі

14 квітня

22:33 Морське перемир'я — чи є плюси для України і чого прагне Росія

15:57 Потоплення крейсера «Москва» — як Україна змінила хід війни

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Мобілізація 50-60-річних у квітні 2025 — які нюанси слід знати

17 квітня 2025

На чому заробляють українці в Польщі — найпопулярніший бізнес

10 квітня 2025

Військовий запропонував розділити мобілізованих на категорії

9 квітня 2025

Пенсіонерам доведеться повертати гроші державі — кого стосується

12 квітня 2025

До 10 000 грн на день народження — хто отримає виплату у 2025

18 квітня 2025

Скільки яєць має бути у великодньому кошику — символічна цифра

10 квітня 2025

Який документ підтверджує право власності на будинок у 2025 році

19 квітня 2025

Люди з III групою інвалідності — які пільги надаватимуть в травні

18 квітня 2025

Чому білити дерева суворо заборонено — має знати кожен

17 квітня 2025

Німеччина виплатить українцям до 20 тис. євро — подробиці