Чтобы шашлык был мягким — простой рецепт с подчеревиной и полядницей

Жареный шашлык. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт шашлыка — настоящая находка для тех, кто хочет получить мягкое, сочное мясо без сложных маринадов. Благодаря сочетанию свиной подбрюшья с жирной подчеревиной блюдо приобретает особую нежность. А простая смесь специй и правильная техника жарки сделают вкус незабываемым.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

свиная полярная баранка — 1 кг;

подчеревина — 1 кг;

лук — 3 шт.;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

специи для шашлыка (сухой чеснок, сладкая паприка, кориандр, лавровый лист) — по вкусу;

вода — 100 мл;

масло — 30 мл;

свежий базилик — несколько листочков.

Способ приготовления

Нарезать свиное филе стейками толщиной около 1 см. Положить мясо в большую миску или кастрюлю. Нарезать лук кольцами, немного придавить, чтобы пустил сок, и добавить к мясу.

Свинина и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить соль, перец, любимые специи для шашлыка, влить воду. Хорошо перемешать, накрыть пищевой пленкой и оставить в прохладном месте минимум на 1 час (лучше — дольше).

Маринованное мясо. Фото: gospodynka.com.ua

После маринования влить масло и снова перемешать. Подготовить мангал. Нанизывать куски полевого мяса и подчеревины на шампуры поочередно. Жарить шашлык на горячих углях, постоянно вращая шампуры, чтобы мясо не подгорело из-за капающего жира.

Жареное мясо. Фото: gospodynka.com.ua

Когда появится румяная корочка, разрезать куски вдоль между шампурами и дожарить еще несколько минут до готовности. Подавать горячим, украсив листочками свежего базилика.

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