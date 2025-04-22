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Чтобы шашлык был мягким — приготовление по новому рецепту

22 апреля 2025 22:30
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Чтобы шашлык был мягким — простой рецепт с подчеревиной и полядницей
Жареный шашлык. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот рецепт шашлыка — настоящая находка для тех, кто хочет получить мягкое, сочное мясо без сложных маринадов. Благодаря сочетанию свиной подбрюшья с жирной подчеревиной блюдо приобретает особую нежность. А простая смесь специй и правильная техника жарки сделают вкус незабываемым.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • свиная полярная баранка — 1 кг;
  • подчеревина — 1 кг;
  • лук — 3 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • специи для шашлыка (сухой чеснок, сладкая паприка, кориандр, лавровый лист) — по вкусу;
  • вода — 100 мл;
  • масло — 30 мл;
  • свежий базилик — несколько листочков.

Способ приготовления

Нарезать свиное филе стейками толщиной около 1 см. Положить мясо в большую миску или кастрюлю. Нарезать лук кольцами, немного придавить, чтобы пустил сок, и добавить к мясу.

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Свинина и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить соль, перец, любимые специи для шашлыка, влить воду. Хорошо перемешать, накрыть пищевой пленкой и оставить в прохладном месте минимум на 1 час (лучше — дольше).

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Маринованное мясо. Фото: gospodynka.com.ua

После маринования влить масло и снова перемешать. Подготовить мангал. Нанизывать куски полевого мяса и подчеревины на шампуры поочередно. Жарить шашлык на горячих углях, постоянно вращая шампуры, чтобы мясо не подгорело из-за капающего жира.

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Жареное мясо. Фото: gospodynka.com.ua

Когда появится румяная корочка, разрезать куски вдоль между шампурами и дожарить еще несколько минут до готовности. Подавать горячим, украсив листочками свежего базилика.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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