Чтобы шашлык был мягким — простой рецепт с подчеревиной и полядницей

Чтобы шашлык был мягким — приготовление по новому рецепту
Этот рецепт шашлыка — настоящая находка для тех, кто хочет получить мягкое, сочное мясо без сложных маринадов. Благодаря сочетанию свиной подбрюшья с жирной подчеревиной блюдо приобретает особую нежность. А простая смесь специй и правильная техника жарки сделают вкус незабываемым.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- свиная полярная баранка — 1 кг;
- подчеревина — 1 кг;
- лук — 3 шт.;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- специи для шашлыка (сухой чеснок, сладкая паприка, кориандр, лавровый лист) — по вкусу;
- вода — 100 мл;
- масло — 30 мл;
- свежий базилик — несколько листочков.
Способ приготовления
Нарезать свиное филе стейками толщиной около 1 см. Положить мясо в большую миску или кастрюлю. Нарезать лук кольцами, немного придавить, чтобы пустил сок, и добавить к мясу.
Добавить соль, перец, любимые специи для шашлыка, влить воду. Хорошо перемешать, накрыть пищевой пленкой и оставить в прохладном месте минимум на 1 час (лучше — дольше).
После маринования влить масло и снова перемешать. Подготовить мангал. Нанизывать куски полевого мяса и подчеревины на шампуры поочередно. Жарить шашлык на горячих углях, постоянно вращая шампуры, чтобы мясо не подгорело из-за капающего жира.
Когда появится румяная корочка, разрезать куски вдоль между шампурами и дожарить еще несколько минут до готовности. Подавать горячим, украсив листочками свежего базилика.
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