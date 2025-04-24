Найсмачніший холодець з магазинної курки — простий рецепт без мороки

Домашній холодець. Фото: smachnenke.com.ua

Навіть звичайна магазинна курка може стати основою для ідеального холодцю. Прозорий бульйон, ніжне м’ясо та правильна кількість спецій — цей рецепт легко втілити навіть без кулінарного досвіду.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

курка — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

часник — 5–6 зубців;

сіль — за смаком;

перець — за смаком;

желатин — відповідно до об’єму бульйону.

Спосіб приготування

Розділити курку на частини та залити холодною водою на 1 годину. Потім воду злити, курку покласти в каструлю, залити новою порцією води і поставити на вогонь. Щойно м'ясо почне закипати — зняти з вогню, злити воду, ретельно промити курку.

Курка та овочі. Фото: smachnenke.com.ua

Знову залити м’ясо чистою водою, довести до кипіння, зменшити вогонь до мінімуму і варити на повільному вогні 2–2,5 години, періодично знімаючи піну.

Варена курка. Фото: smachnenke.com.ua

Через 30 хвилин після закипання додати перець горошком, цілу цибулю та моркву. Через 40 хвилин овочі витягти: цибулю викинути, моркву залишити. Готове м’ясо викласти на тарілку й охолодити, після чого відділити від кісток.

Приготування холодця. Фото: smachnenke.com.ua

У наварі має залишитися приблизно 1,5 л бульйону. До нього додати попередньо набряклий желатин (залити холодною водою, перемішати й залишити на 20 хвилин). У бульйон також додати подрібнений часник і сіль, залишити на 15 хвилин, потім ввести желатин і добре перемішати до повного розчинення.

Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

На дно форм викласти куряче м’ясо, шматочки моркви та залити процідженим через сито бульйоном. Залишити до повного охолодження при кімнатній температурі, потім поставити в холодильник до застигання.

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