Найсмачніший холодець з магазинної курки — простий рецепт без мороки

Найсмачніший рецепт холодцю з магазинної курки
Навіть звичайна магазинна курка може стати основою для ідеального холодцю. Прозорий бульйон, ніжне м’ясо та правильна кількість спецій — цей рецепт легко втілити навіть без кулінарного досвіду.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- курка — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- часник — 5–6 зубців;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком;
- желатин — відповідно до об’єму бульйону.
Спосіб приготування
Розділити курку на частини та залити холодною водою на 1 годину. Потім воду злити, курку покласти в каструлю, залити новою порцією води і поставити на вогонь. Щойно м'ясо почне закипати — зняти з вогню, злити воду, ретельно промити курку.
Знову залити м’ясо чистою водою, довести до кипіння, зменшити вогонь до мінімуму і варити на повільному вогні 2–2,5 години, періодично знімаючи піну.
Через 30 хвилин після закипання додати перець горошком, цілу цибулю та моркву. Через 40 хвилин овочі витягти: цибулю викинути, моркву залишити. Готове м’ясо викласти на тарілку й охолодити, після чого відділити від кісток.
У наварі має залишитися приблизно 1,5 л бульйону. До нього додати попередньо набряклий желатин (залити холодною водою, перемішати й залишити на 20 хвилин). У бульйон також додати подрібнений часник і сіль, залишити на 15 хвилин, потім ввести желатин і добре перемішати до повного розчинення.
На дно форм викласти куряче м’ясо, шматочки моркви та залити процідженим через сито бульйоном. Залишити до повного охолодження при кімнатній температурі, потім поставити в холодильник до застигання.
Раніше ми писали про один секрет, який зробить ваш холодець прозорим.
Також ми розповідали, як почистити оселедець швидко і без кісток за одну хвилину — перевірений спосіб.
Зверніть увагу, що ця олія краще підходить для смаження будь-яких продуктів і не шкодить здоров'ю.
Ще ми писали про те, якою олією правильно заправляти салати, щоб не нашкодити здоров'ю.
Читайте Новини.LIVE!