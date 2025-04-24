Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Самый вкусный рецепт холодца из магазинной курицы arrow

Самый вкусный рецепт холодца из магазинной курицы

24 апреля 2025 01:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Самый вкусный холодец из магазинной курицы — простой рецепт без мороки
Домашний холодец. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Даже обычная магазинная курица может стать основой для идеального холодца. Прозрачный бульон, нежное мясо и правильное количество специй — этот рецепт легко воплотить даже без кулинарного опыта.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • курица — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • чеснок — 5-6 зубцов;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • желатин — в соответствии с объемом бульона.

Способ приготовления

Разделить курицу на части и залить холодной водой на 1 час. Затем воду слить, курицу положить в кастрюлю, залить новой порцией воды и поставить на огонь. Как только мясо начнет закипать — снять с огня, слить воду, тщательно промыть курицу.

найсмачніший рецепт холодцю з магазинної курки
Курица и овощи. Фото: smachnenke.com.ua

Снова залить мясо чистой водой, довести до кипения, уменьшить огонь до минимума и варить на медленном огне 2-2,5 часа, периодически снимая пену.

смачний рецепт холодцю з магазинної курки
Вареная курица. Фото: smachnenke.com.ua

Через 30 минут после закипания добавить перец горошком, целый лук и морковь. Через 40 минут овощи извлечь: лук выбросить, морковь оставить. Готовое мясо выложить на тарелку и охладить, после чего отделить от костей.

простий рецепт холодцю з магазинної курки
Приготовление холодца. Фото: smachnenke.com.ua

В наваре должно остаться примерно 1,5 л бульона. В него добавить предварительно набухший желатин (залить холодной водой, перемешать и оставить на 20 минут). В бульон также добавить измельченный чеснок и соль, оставить на 15 минут, затем ввести желатин и хорошо перемешать до полного растворения.

вдалий смачний рецепт холодцю з магазинної курки
Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

На дно форм выложить куриное мясо, кусочки моркови и залить процеженным через сито бульоном. Оставить до полного остывания при комнатной температуре, затем поставить в холодильник до застывания.

Ранее мы писали об одном секрете, который сделает ваш холодец прозрачным.

Также мы рассказывали, как почистить сельдь быстро и без костей за одну минуту — проверенный способ.

Обратите внимание, что это масло лучше подходит для жарки любых продуктов и не вредит здоровью.

Еще мы писали о том, каким маслом правильно заправлять салаты, чтобы не навредить здоровью.

мясо рецепты курица закуска холодец
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:37 Пуски ракет со стратегической авиации — какие области под угрозой

01:33 В Киеве раздались взрывы — горят автомобили и дома

01:29 Харьков атакуют ракетами — в городе прогремели взрывы

01:00 Самый вкусный рецепт холодца из магазинной курицы

00:44 Воздушная тревога по всей Украине — какая опасность

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:33 Мужчина отказался от повестки — что решил суд

00:30 Военный учет на предприятии — уведомление в ТЦК

00:17 Масштабная тревога — россияне запустили "Калибры"

00:06 В Николаеве прогремел взрыв — что известно

00:04 Укусы насекомых — как распознать на теле и уменьшить симптомы

01:37 Пуски ракет со стратегической авиации — какие области под угрозой

01:33 В Киеве раздались взрывы — горят автомобили и дома

01:29 Харьков атакуют ракетами — в городе прогремели взрывы

01:00 Самый вкусный рецепт холодца из магазинной курицы

00:44 Воздушная тревога по всей Украине — какая опасность

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:33 Мужчина отказался от повестки — что решил суд

00:30 Военный учет на предприятии — уведомление в ТЦК

00:17 Масштабная тревога — россияне запустили "Калибры"

00:06 В Николаеве прогремел взрыв — что известно

00:04 Укусы насекомых — как распознать на теле и уменьшить симптомы

22:33 Курсовая турбулентность — что делать с долларом и евро

07:17 Насколько реально перемирие с Россией — что думают одесситы

22 апреля

22:33 Выборы во время войны в Украине — риски, угрозы и дилеммы

06:33 Перемирие Украины и РФ — как оно повлияет на ход войны

21 апреля

20:17 Тайная дипломатия США и РФ — есть ли место для Украины

19 апреля

06:33 Жванецкий пропагандист или символ Одессы — как считают горожане

18 апреля

22:33 Пасхальная корзина 2025 — сколько одесситы потратят в этом году

06:33 Курортный сезон в Одессе под угрозой — в каком состоянии море

17 апреля

06:33 Актуальные цены к Пасхе на "Новом базаре" в Одессе

15 апреля

14:18 Прифронтовые регионы получат новую помощь, — детали

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Мобилизация 50-60-летних в апреле 2025 — какие нюансы нужно знать

17 апреля 2025

На чем зарабатывают украинцы в Польше — самый популярный бизнес

10 апреля 2025

Военный предложил разделить мобилизованных на категории

12 апреля 2025

До 10 000 грн на день рождения — кто получит выплату в 2025

18 апреля 2025

Сколько яиц должно быть в корзине на Пасху — символическая цифра

10 апреля 2025

Какой документ подтверждает право собственности на дом в 2025

19 апреля 2025

Люди с III группой инвалидности — какие льготы будут в мае

18 апреля 2025

Почему белить деревья строго запрещено — должен знать каждый

17 апреля 2025

Германия выплатит украинцам до 20 тыс. евро — подробности

16 апреля 2025

Возвращение кнопочных телефонов — почему стоит перейти на них