Самый вкусный холодец из магазинной курицы — простой рецепт без мороки

Домашний холодец. Фото: smachnenke.com.ua

Даже обычная магазинная курица может стать основой для идеального холодца. Прозрачный бульон, нежное мясо и правильное количество специй — этот рецепт легко воплотить даже без кулинарного опыта.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

курица — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

чеснок — 5-6 зубцов;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

желатин — в соответствии с объемом бульона.

Способ приготовления

Разделить курицу на части и залить холодной водой на 1 час. Затем воду слить, курицу положить в кастрюлю, залить новой порцией воды и поставить на огонь. Как только мясо начнет закипать — снять с огня, слить воду, тщательно промыть курицу.

Курица и овощи. Фото: smachnenke.com.ua

Снова залить мясо чистой водой, довести до кипения, уменьшить огонь до минимума и варить на медленном огне 2-2,5 часа, периодически снимая пену.

Вареная курица. Фото: smachnenke.com.ua

Через 30 минут после закипания добавить перец горошком, целый лук и морковь. Через 40 минут овощи извлечь: лук выбросить, морковь оставить. Готовое мясо выложить на тарелку и охладить, после чего отделить от костей.

Приготовление холодца. Фото: smachnenke.com.ua

В наваре должно остаться примерно 1,5 л бульона. В него добавить предварительно набухший желатин (залить холодной водой, перемешать и оставить на 20 минут). В бульон также добавить измельченный чеснок и соль, оставить на 15 минут, затем ввести желатин и хорошо перемешать до полного растворения.

Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

На дно форм выложить куриное мясо, кусочки моркови и залить процеженным через сито бульоном. Оставить до полного остывания при комнатной температуре, затем поставить в холодильник до застывания.

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