Що додати у воду, коли вариш пельмені — лайфхак

Пельмені будуть смачніші в рази — додайте у воду 3 інгредієнти
Здавалося, що може бути простіше, ніж зварити пельмені? Однак у цьому простому процесі є своє нюанси, які зроблять цю страву смачнішою у декілька разів.
Новини.LIVE розповідає про три секретні компоненти.
Що потрібно додати до каструлі, коли вариш пельмені
Чорний перець горошком
Цей інгредієнт є на кожній кухні, але часто них нехтують при приготування пельменів. Три-п'ять горошин перцю дадуть легку пікантність і зроблять бульйон ароматнішим.
Лавровий лист
Це класика, яка завжди доречна. Пару листочків лавру надають пельменям особливого запаху і глибших смакових відтінків.
Ріпчаста цибуля
Просто покладіть половину ріпчастої цибулі до каструлі при приготуванні. Вона насичує воду ароматом і покращує загальний смак страви.
Раніше ми розповідали, як приготувати ідеальне тісто на пельмені, щоб вони не розварювалися і не злипалися.
Окрім того, дізнайтеся секрет тіста на вареники, щоб вони тримали форму і були ніжними.
Також пропонуємо швидкий рецепт млинців у духовці, який вийдуть у всіх.
Читайте Новини.LIVE!