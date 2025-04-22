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Пельмені будуть смачніші в рази — додайте у воду 3 інгредієнти

22 квітня 2025 00:00
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Що додати у воду, коли вариш пельмені — лайфхак
Пельмені. Фото: Freepik
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Здавалося, що може бути простіше, ніж зварити пельмені? Однак у цьому простому процесі є своє нюанси, які зроблять цю страву смачнішою у декілька разів.

Новини.LIVE розповідає про три секретні компоненти.

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Чорний перець горошком

Цей інгредієнт є на кожній кухні, але часто них нехтують при приготування пельменів. Три-п'ять горошин перцю дадуть легку пікантність і зроблять бульйон ароматнішим.

Лавровий лист

Це класика, яка завжди доречна. Пару листочків лавру надають пельменям особливого запаху і глибших смакових відтінків.

Ріпчаста цибуля

Просто покладіть половину ріпчастої цибулі до каструлі при приготуванні. Вона насичує воду ароматом і покращує загальний смак страви.

Раніше ми розповідали, як приготувати ідеальне тісто на пельмені, щоб вони не розварювалися і не злипалися.

Окрім того, дізнайтеся секрет тіста на вареники, щоб вони тримали форму і були ніжними.

Також пропонуємо швидкий рецепт млинців у духовці, який вийдуть у всіх.

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00:30 ТЦК подав у розшук — чи можна оформити статус ВПО

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23:42 В Україні зросли тіньові зарплати — економіст назвав причину

23:17 У Ватикані назвали причину смерті Папи Римського

22:31 Зеленський закликав Росію до реального припинення вогню

22:15 Дизайн інтер’єру — стелажі Гетевей, що зробили кухню культовою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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