Що додати у воду, коли вариш пельмені — лайфхак

Пельмені. Фото: Freepik

Здавалося, що може бути простіше, ніж зварити пельмені? Однак у цьому простому процесі є своє нюанси, які зроблять цю страву смачнішою у декілька разів.

Новини.LIVE розповідає про три секретні компоненти.

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Чорний перець горошком

Цей інгредієнт є на кожній кухні, але часто них нехтують при приготування пельменів. Три-п'ять горошин перцю дадуть легку пікантність і зроблять бульйон ароматнішим.

Лавровий лист

Це класика, яка завжди доречна. Пару листочків лавру надають пельменям особливого запаху і глибших смакових відтінків.

Ріпчаста цибуля

Просто покладіть половину ріпчастої цибулі до каструлі при приготуванні. Вона насичує воду ароматом і покращує загальний смак страви.

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