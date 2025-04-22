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Пельмени будут вкуснее в разы — добавьте в воду 3 ингредиента

22 апреля 2025 00:00
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Что добавить в воду, когда варишь пельмени — лайфхак
Пельмени. Фото: Freepik
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Казалось, что может быть проще, чем сварить пельмени? Однако в этом простом процессе есть свое нюансы, которые сделают это блюдо вкуснее в несколько раз.

Новини.LIVE рассказывает о трех секретных компонентах.

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Черный перец горошком

Этот ингредиент есть на каждой кухне, но часто им пренебрегают при приготовлении пельменей. Три-пять горошин перца дадут легкую пикантность и сделают бульон более ароматным.

Лавровый лист

Это классика, которая всегда уместна. Пару листочков лавра придают пельменям особый запах и более глубокие вкусовые оттенки.

Репчатый лук

Просто положите половину репчатого лука в кастрюлю при приготовлении. Он насыщает воду ароматом и улучшает общий вкус блюда.

Ранее мы рассказывали, как приготовить идеальное тесто на пельмени, чтобы они не разваривались и не слипались.

Кроме того, узнайте секрет теста на вареники, чтобы они держали форму и были нежными.

Также предлагаем быстрый рецепт блинов в духовке, который получится у всех.

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23:42 В Украине выросли теневые зарплаты — экономист назвал причину

23:17 В Ватикане назвали причину смерти Папы Римского

22:31 Зеленский призвал Россию к реальному прекращению огня

22:15 Дизайн интерьера — стеллажи Хэтэуэй, сделавшие кухню культовой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:07 В Одессе прогремели взрывы — город под атакой БпЛА

21:51 В Одессе судили подполковника за госизмену — какое решение

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