Что добавить в воду, когда варишь пельмени — лайфхак

Пельмени. Фото: Freepik

Казалось, что может быть проще, чем сварить пельмени? Однако в этом простом процессе есть свое нюансы, которые сделают это блюдо вкуснее в несколько раз.

Новини.LIVE рассказывает о трех секретных компонентах.

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Черный перец горошком

Этот ингредиент есть на каждой кухне, но часто им пренебрегают при приготовлении пельменей. Три-пять горошин перца дадут легкую пикантность и сделают бульон более ароматным.

Лавровый лист

Это классика, которая всегда уместна. Пару листочков лавра придают пельменям особый запах и более глубокие вкусовые оттенки.

Репчатый лук

Просто положите половину репчатого лука в кастрюлю при приготовлении. Он насыщает воду ароматом и улучшает общий вкус блюда.

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