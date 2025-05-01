Чому треба заморожувати картоплю перед смаженням — поради

Смажена картопля. Фото: Freepik

Досвідчені кухарі знають особливий прийом, який зробить смажену картоплю ще смачнішою. У такий спосіб страва має рум'яну хрумку скоринку та залишається м'якою всередині.

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Навіщо заморожувати картоплю перед смаженням

Досвідчені кухарі зазвичай заморожують картоплю, перш ніж почати її смажити. Саме завдяки цьому лайфхаку в ресторанах вона виходить хрумкою та ніжною одночасно.

Шар льоду, який з'являється на поверхні картоплі, утворює своєрідний захисний бар'єр та не дає серединці приготуватися швидше. Таким чином, кожен шматочок готується рівномірно, а скоринка виходить рум'яною.

Нарізана картопля. Фото: Freepik

Для цього способу картоплю треба почистити, ретельно промити та нарізати соломкою. Після нарізання картоплю необхідно занурити у холодну воду та додати спеціальний розчин — 1 ст. л. цукру та 1 ст. л. солі на склянку води. Через 20 хвилин вода має стати мутною, це означає, що зайвий крохмаль вийшов.

Картоплю вийняти з води, просушити серветками та відправити у морозилку до повного замороження.

Для смаження на розігріту пательню вилити олію, приблизно на 1 см висотою, на неї викласти заморожену картоплю. Готувати на сильному вогні 7-8 хвилин до рум'яної скоринки.

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