Чому треба заморожувати картоплю перед смаженням — поради

Чому картоплю треба заморожувати перед смаженням — секрет шефів
Досвідчені кухарі знають особливий прийом, який зробить смажену картоплю ще смачнішою. У такий спосіб страва має рум'яну хрумку скоринку та залишається м'якою всередині.
Новини.LIVE діляться професійним секретом шефів.
Навіщо заморожувати картоплю перед смаженням
Досвідчені кухарі зазвичай заморожують картоплю, перш ніж почати її смажити. Саме завдяки цьому лайфхаку в ресторанах вона виходить хрумкою та ніжною одночасно.
Шар льоду, який з'являється на поверхні картоплі, утворює своєрідний захисний бар'єр та не дає серединці приготуватися швидше. Таким чином, кожен шматочок готується рівномірно, а скоринка виходить рум'яною.
Для цього способу картоплю треба почистити, ретельно промити та нарізати соломкою. Після нарізання картоплю необхідно занурити у холодну воду та додати спеціальний розчин — 1 ст. л. цукру та 1 ст. л. солі на склянку води. Через 20 хвилин вода має стати мутною, це означає, що зайвий крохмаль вийшов.
Картоплю вийняти з води, просушити серветками та відправити у морозилку до повного замороження.
Для смаження на розігріту пательню вилити олію, приблизно на 1 см висотою, на неї викласти заморожену картоплю. Готувати на сильному вогні 7-8 хвилин до рум'яної скоринки.
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