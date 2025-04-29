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Макарони ніколи не злипатимуться — трюки від італійців

29 квітня 2025 00:00
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Як варити макарони, щоб вони не злипалися — лайфхаки
Приготування спагетті. Фото: Freepik
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Навіть під час такого простого процесу, як приготування варених макаронів, люди часто доспускають помилки. Щоб не зіпсувати страву, а зробити її в рази смачнішою дотримуйтеся простих лайфхаків.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Як варити макарони, щоб вони не злипалися

Багато води

Головне правило — це додавати до макаронів правильну кількість води. Так, варто використовувати мінімум літр окропу на кожні 100 грамів сухих макаронів.

Не нехтуйте цим правилом, адже вода має активно кипіти, створюючи достатньо простору для руху макаронів. Це допомагає рівномірно вимивати крохмаль і запобігає його осіданню на страві.

Достатньо солі

Додавати сіль у воду потрібно після закипання, так більше шансів, що вона не осяде на дно каструлі, а рівномірно розчинеться. 

Сіль не лише додає смаку страві, а й впливає на білкову структуру тіста, роблячи макарони щільнішими й міцнішими. Ідеальна пропорція солі для варіння  макаронів — 10 г на літр води.

Початок варіння

Занурювати макарони у воду потрібно після того, як закипіла вода та ви додали сіль. Після цього її потрібно активно перемішувати дерев'яною ложкою чи виделкою протягом перших двох хвилин, щоб запобігти злипанню.

Перемішувати макарони потрібно кожні пів хвилини, це допоможе зберегти їх форму та очистити від надлишку крохмалю.

Як правильно готувати макарони - поради
Приготування макаронів. Фото: Freepik

Час приготування

Зазвичай на упаковці вказаний точний час, скільки необхідно варити макарони до стану al dente або повної готовності. Варто уважно дотримуватися цих часових обмежень, адже навіть за пів хвилини страва може переваритися.

Промивати чи ні?

Італійці ніколи не промивають пасту після варіння. Навпаки, вони навіть використовують воду, в які готувалися макарони, для приготування соусів. Крохмаль у рідині працює як природний емульгатор, допомагаючи поєднати всі складові соусу.

Тест на готовність

Можливо ви бачили, як італійці накручують макарони на виделку без допомоги ложки — це не лише данина традиції, а й тест на якість страви. Хороша паста має бути пружною, щоб тримати форму, і шорсткою, щоб соус добре тримався на ній. Якщо макарони зісковзують із виделки, значить що їх переварили.

Раніше ми розповідали, як правильно посмажити картоплю з хрумкою скоринкою.

Окрім того, дізнайтеся, яку рибу краще обрати для приготування на мангалі.

А також ділимося секретами, щоб червоне м'ясо завжди було м'яким і тануло в роті.

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