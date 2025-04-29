Как варить макароны, чтобы они не слипались — лайфхаки

Приготовление спагетти. Фото: Freepik

Даже во время такого простого процесса, как приготовление вареных макарон, люди часто допускают ошибки. Чтобы не испортить блюдо, а сделать его в разы вкуснее придерживайтесь простых лайфхаков.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Реклама

Читайте также:

Как варить макароны, чтобы они не слипались

Много воды

Главное правило — это добавлять к макаронам правильное количество воды. Так, стоит использовать минимум литр кипятка на каждые 100 граммов сухих макарон.

Не пренебрегайте этим правилом, ведь вода должна активно кипеть, создавая достаточно пространства для движения макарон. Это помогает равномерно вымывать крахмал и предотвращает его оседание на блюде.

Достаточно соли

Добавлять соль в воду нужно после закипания, так больше шансов, что она не осядет на дно кастрюли, а равномерно растворится.

Соль не только придает вкус блюду, но и влияет на белковую структуру теста, делая макароны более плотными и крепкими. Идеальная пропорция соли для варки макарон — 10 г на литр воды.

Начало варки

Погружать макароны в воду нужно после того, как закипела вода и вы добавили соль. После этого ее нужно активно перемешивать деревянной ложкой или вилкой в течение первых двух минут, чтобы предотвратить слипание.

Перемешивать макароны нужно каждые полминуты, это поможет сохранить их форму и очистить от избытка крахмала.

Приготовление макарон. Фото: Freepik

Время приготовления

Обычно на упаковке указано точное время, сколько необходимо варить макароны до состояния al dente или полной готовности. Стоит внимательно придерживаться этих временных ограничений, ведь даже за полминуты блюдо может перевариться.

Промывать или нет?

Итальянцы никогда не промывают пасту после варки. Наоборот, они даже используют воду, в которых готовились макароны, для приготовления соусов. Крахмал в жидкости работает как природный эмульгатор, помогая соединить все составляющие соуса.

Тест на готовность

Возможно вы видели, как итальянцы накручивают макароны на вилку без помощи ложки — это не только дань традиции, но и тест на качество блюда. Хорошая паста должна быть упругой, чтобы держать форму, и шероховатой, чтобы соус хорошо держался на ней. Если макароны соскальзывают с вилки, значит что их переварили.

Ранее мы рассказывали, как правильно пожарить картофель с хрустящей корочкой.

Кроме того, узнайте, какую рыбу лучше выбрать для приготовления на мангале.

А также делимся секретами, чтобы красное мясо всегда было мягким и таяло во рту.