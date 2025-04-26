Яка риба краще підходить для смаження на мангалі — поради

Смажена риба. Фото: Freepik

Сезон пікніків та відпочинку на природі відкрито, а отже слід заздалегідь подбати про смачні страви на мангалі. На заміну шашлику часто приходить риба на мангалі, але варто знати, які види підходять для такого приготування найкраще.

Новини.LIVE ділиться порадами.

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Яку рибу краще смажити на мангалі

Для приготування на відкритому вогні найкращі підходить жирна риба. Така, як наприклад, лосось. Вона чудово просмажується та залишається ніжною і соковитою всередині. Також гарно смакувати на грилі будуть палтус, форель та скумбрія. Для золотавої скоринки змажте стейки рослинною олією.

Для більш вишуканої страви можна обрати філе тунця, але головне, його не перетримати. Смажити тунця краще по 2-3 хвилин з кожного боку, адже всередині він має залишитися рожевим.

А ось ніжніші види риби, такі як кета, форель, сібас або дорадо, краще приготувати у фользі. Для цього кожен окремий шматок або цілу рибу загорніть у фольгу зі спеціями та травами і запікайте на решітці. Так вони збережуть свою соковитість та смак.

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