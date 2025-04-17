Домашня скумбрія або оселедець пряного посолу — простий рецепт із насиченим смаком

Скумбрія або оселедець пряного посолу — рецепт приготування
Пряний посол скумбрії чи оселедця вдома — це швидко, просто й без зайвих зусиль. Завдяки правильно підібраному маринаду риба набуває ніжної текстури, помірної солоності та виразного пряного аромату. Готується без хімії, з доступних інгредієнтів, і чудово смакує як закуска або до основних страв.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Домашня кухня.
Вам знадобиться (на 1 порцію риби вагою 2 кг):
- вода — 1 л;
- лавровий лист — 6 шт.;
- духмяний перець горошком — 6 шт.;
- гвоздика — 6 шт.;
- коріандр (зерновий) — ½ ч. л.;
- сіль — 6 ст. л.;
- цукор — 3 ст. л.;
- суха гірчиця — 1 ч. л.
Спосіб приготування
У каструлі змішати воду з прянощами, сіллю, цукром і гірчицею.
Довести до кипіння й проварити маринад протягом 2 хвилин. Повністю остудити.
Рибу підготувати (за бажанням — очистити, порізати на шматки або залишити цілою).
Залити холодним маринадом і поставити в холодильник на 3–4 дні. Готову рибу подавати охолодженою.
Раніше ми писали про те, як правильно чергувати шари у "шубі" — справжнє відкриття.
Також писали, як приготувати найсмачнішу скумбрію пряного соління за дві години.
Ще ми розповідали, як почистити оселедець швидко та без кісток за одну хвилину — перевірено роками.
Зверніть увагу на рецепт бюджетного салату за п'ять хвилин зі звичайного буряка без майонезу.
Також ми розповідали про рецепт форшмаку з оселедця з буряком за дві хвилини на бутерброди.
Читайте Новини.LIVE!