Домашня скумбрія або оселедець пряного посолу — простий рецепт із насиченим смаком

Скумбрія в маринаді. Фото: Скриншот YouTube @homecuisine11

Пряний посол скумбрії чи оселедця вдома — це швидко, просто й без зайвих зусиль. Завдяки правильно підібраному маринаду риба набуває ніжної текстури, помірної солоності та виразного пряного аромату. Готується без хімії, з доступних інгредієнтів, і чудово смакує як закуска або до основних страв.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Домашня кухня.

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Вам знадобиться (на 1 порцію риби вагою 2 кг):

вода — 1 л;

лавровий лист — 6 шт.;

духмяний перець горошком — 6 шт.;

гвоздика — 6 шт.;

коріандр (зерновий) — ½ ч. л.;

сіль — 6 ст. л.;

цукор — 3 ст. л.;

суха гірчиця — 1 ч. л.

Спосіб приготування

У каструлі змішати воду з прянощами, сіллю, цукром і гірчицею.

Риба та спеції. Фото: Скриншот YouTube @homecuisine11

Довести до кипіння й проварити маринад протягом 2 хвилин. Повністю остудити.

Приготування маринада. Фото: Скриншот YouTube @homecuisine11

Рибу підготувати (за бажанням — очистити, порізати на шматки або залишити цілою).

Риба у маринаді. Фото: Скриншот YouTube @homecuisine11

Залити холодним маринадом і поставити в холодильник на 3–4 дні. Готову рибу подавати охолодженою.

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