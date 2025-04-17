Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Скумбрія або оселедець пряного посолу — рецепт приготування arrow

Скумбрія або оселедець пряного посолу — рецепт приготування

17 квітня 2025 00:30
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Домашня скумбрія або оселедець пряного посолу — простий рецепт із насиченим смаком
Скумбрія в маринаді. Фото: Скриншот YouTube @homecuisine11
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Пряний посол скумбрії чи оселедця вдома — це швидко, просто й без зайвих зусиль. Завдяки правильно підібраному маринаду риба набуває ніжної текстури, помірної солоності та виразного пряного аромату. Готується без хімії, з доступних інгредієнтів, і чудово смакує як закуска або до основних страв.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Домашня кухня

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться (на 1 порцію риби вагою 2 кг):

  • вода — 1 л;
  • лавровий лист — 6 шт.;
  • духмяний перець горошком — 6 шт.;
  • гвоздика — 6 шт.;
  • коріандр (зерновий) — ½ ч. л.;
  • сіль — 6 ст. л.;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • суха гірчиця — 1 ч. л.

Спосіб приготування

У каструлі змішати воду з прянощами, сіллю, цукром і гірчицею. 

рецепт маринада для оселедця чи скумбрії
Риба та спеції. Фото: Скриншот YouTube @homecuisine11

Довести до кипіння й проварити маринад протягом 2 хвилин. Повністю остудити. 

рецепт пряного маринада для оселедця чи скумбрії
Приготування маринада. Фото: Скриншот YouTube @homecuisine11

Рибу підготувати (за бажанням — очистити, порізати на шматки або залишити цілою).

рецепт пряного маринада для оселедця
Риба у маринаді. Фото: Скриншот YouTube @homecuisine11

Залити холодним маринадом і поставити в холодильник на 3–4 дні. Готову рибу подавати охолодженою.

Раніше ми писали про те, як правильно чергувати шари у "шубі" — справжнє відкриття.

Також писали, як приготувати найсмачнішу скумбрію пряного соління за дві години.

Ще ми розповідали, як почистити оселедець швидко та без кісток за одну хвилину — перевірено роками.

Зверніть увагу на рецепт бюджетного салату за п'ять хвилин зі звичайного буряка без майонезу.

Також ми розповідали про рецепт форшмаку з оселедця з буряком за дві хвилини на бутерброди.

риба рецепти скумбрія оселедець закуска
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:33 Арсенал вдруге обіграв Реал й зіграє в півфіналі Ліги чемпіонів

01:30 Еліта не йде до ЗСУ, а ухилянтів треба жорстко карати, — Луценко

01:03 Чоловік допомагав ухилянтам влаштовуючи їх водіями — вирок суду

00:49 Україна розробляє навіть лазери — Гордон про ВПК та атаки РФ

00:30 Зміна категорії придатності — чи треба йти до ТЦК

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

00:02 Філатов емоційно відреагував на удар по Дніпру — що побажав РФ

16 квітня

23:59 Динамо оголосило про продовження контракту зі своїм капітаном

23:56 Які регіони охопить справжня весна — прогноз погоди на завтра

23:49 Росіяни атакували Ізюм на Харківщині — є поранені та руйнування

23:38 Збільшилась кількість жертв після атаки на Дніпро — що відомо

01:33 Арсенал вдруге обіграв Реал й зіграє в півфіналі Ліги чемпіонів

01:30 Еліта не йде до ЗСУ, а ухилянтів треба жорстко карати, — Луценко

01:03 Чоловік допомагав ухилянтам влаштовуючи їх водіями — вирок суду

00:49 Україна розробляє навіть лазери — Гордон про ВПК та атаки РФ

00:30 Зміна категорії придатності — чи треба йти до ТЦК

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

00:02 Філатов емоційно відреагував на удар по Дніпру — що побажав РФ

16 квітня

23:59 Динамо оголосило про продовження контракту зі своїм капітаном

23:56 Які регіони охопить справжня весна — прогноз погоди на завтра

23:49 Росіяни атакували Ізюм на Харківщині — є поранені та руйнування

23:38 Збільшилась кількість жертв після атаки на Дніпро — що відомо

14:18 Прифронтові регіони отримають нову допомогу, — деталі

14 квітня

22:33 Морське перемир'я — чи є плюси для України і чого прагне Росія

15:57 Потоплення крейсера «Москва» — як Україна змінила хід війни

13 квітня

06:38 Українці на Балі — як відкрити бізнес на острові

12 квітня

06:39 Метро на Виноградар — куди зникли мільярди та коли чекати станції

11 квітня

20:11 Римських легіонерів помітили у центрі Одеси — що готується

10 квітня

20:11 Стрибок цін перед Великоднем в Одесі — що подорожчало

9 квітня

22:33 Світові ринки нестабільні — на що чекати від ініціатив Трампа

8 квітня

22:33 Ціна молодої картоплі — 160 грн за кг, що кажуть одесити

06:44 Росіяни зривають візит Зеленського в ПАР — як вони це роблять

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Особливі банкноти — яких купюр євро краще позбутися у 2025

5 квітня 2025

Легальний виїзд за кордон — що загрожує тим, хто не повернувся

8 квітня 2025

Ціни на яйця змінили траєкторію — що відбувається в АТБ

10 квітня 2025

Військовий запропонував розділити мобілізованих на категорії

9 квітня 2025

Пенсіонерам доведеться повертати гроші державі — кого стосується

3 квітня 2025

Польща та Німеччина — чому українців можуть депортувати у квітні

4 квітня 2025

Приречені купюри — які долари та євро заборонено обмінювати

12 квітня 2025

До 10 000 грн на день народження — хто отримає виплату у 2025

4 квітня 2025

Новий тариф від Київстару — що коштує всього 50 грн на місяць

15 квітня 2025

Мобілізація 50-60-річних у квітні 2025 — які нюанси слід знати