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Скумбрия или сельдь пряного посола — рецепт приготовления

17 апреля 2025 00:30
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Домашняя скумбрия или сельдь пряного посола — простой рецепт с насыщенным вкусом
Скумбрия в маринаде. Фото: Скриншот YouTube @homecuisine11
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Пряный посол скумбрии или сельди дома — это быстро, просто и без лишних усилий. Благодаря правильно подобранному маринаду рыба приобретает нежную текстуру, умеренную соленость и выразительный пряный аромат. Готовится без химии, из доступных ингредиентов, и прекрасно подходит в качестве закуски или к основным блюдам.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Домашняя кухня.

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Вам понадобится (на 1 порцию рыбы весом 2 кг):

  • вода — 1 л;
  • лавровый лист — 6 шт.;
  • душистый перец горошком — 6 шт.;
  • гвоздика — 6 шт.;
  • кориандр (зерновой) — ½ ч. л.;
  • соль — 6 ст. л.;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • сухая горчица — 1 ч. л.

Способ приготовления

В кастрюле смешать воду с пряностями, солью, сахаром и горчицей.

рецепт маринада для оселедця чи скумбрії
Рыба и специи. Фото: Скриншот YouTube @homecuisine11

Довести до кипения и проварить маринад в течение 2 минут. Полностью остудить.

рецепт пряного маринада для оселедця чи скумбрії
Приготовление маринада. Фото: Скриншот YouTube @homecuisine11

Рыбу подготовить (по желанию — очистить, порезать на куски или оставить целой).

рецепт пряного маринада для оселедця
Рыба в маринаде. Фото: Скриншот YouTube @homecuisine11

Залить холодным маринадом и поставить в холодильник на 3-4 дня. Готовую рыбу подавать охлажденной.

Ранее мы писали о том, как правильно чередовать слои в "шубе" — настоящее открытие.

Также писали, как приготовить самую вкусную скумбрию пряного соления за два часа.

Еще мы рассказывали, как почистить сельдь быстро и без костей за одну минуту — проверено годами.

Обратите внимание на рецепт бюджетного салата за пять минут из обычной свеклы без майонеза.

Также мы рассказывали о рецепте форшмака из сельди со свеклой за две минуты на бутерброды.

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23:38 Увеличилось количество жертв после атаки на Днепр — что известно

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