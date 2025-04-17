Домашняя скумбрия или сельдь пряного посола — простой рецепт с насыщенным вкусом

Скумбрия или сельдь пряного посола — рецепт приготовления
Пряный посол скумбрии или сельди дома — это быстро, просто и без лишних усилий. Благодаря правильно подобранному маринаду рыба приобретает нежную текстуру, умеренную соленость и выразительный пряный аромат. Готовится без химии, из доступных ингредиентов, и прекрасно подходит в качестве закуски или к основным блюдам.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Домашняя кухня.
Вам понадобится (на 1 порцию рыбы весом 2 кг):
- вода — 1 л;
- лавровый лист — 6 шт.;
- душистый перец горошком — 6 шт.;
- гвоздика — 6 шт.;
- кориандр (зерновой) — ½ ч. л.;
- соль — 6 ст. л.;
- сахар — 3 ст. л.;
- сухая горчица — 1 ч. л.
Способ приготовления
В кастрюле смешать воду с пряностями, солью, сахаром и горчицей.
Довести до кипения и проварить маринад в течение 2 минут. Полностью остудить.
Рыбу подготовить (по желанию — очистить, порезать на куски или оставить целой).
Залить холодным маринадом и поставить в холодильник на 3-4 дня. Готовую рыбу подавать охлажденной.
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