Домашняя скумбрия или сельдь пряного посола — простой рецепт с насыщенным вкусом

Скумбрия в маринаде. Фото: Скриншот YouTube @homecuisine11

Пряный посол скумбрии или сельди дома — это быстро, просто и без лишних усилий. Благодаря правильно подобранному маринаду рыба приобретает нежную текстуру, умеренную соленость и выразительный пряный аромат. Готовится без химии, из доступных ингредиентов, и прекрасно подходит в качестве закуски или к основным блюдам.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Домашняя кухня.

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Вам понадобится (на 1 порцию рыбы весом 2 кг):

вода — 1 л;

лавровый лист — 6 шт.;

душистый перец горошком — 6 шт.;

гвоздика — 6 шт.;

кориандр (зерновой) — ½ ч. л.;

соль — 6 ст. л.;

сахар — 3 ст. л.;

сухая горчица — 1 ч. л.

Способ приготовления

В кастрюле смешать воду с пряностями, солью, сахаром и горчицей.

Рыба и специи. Фото: Скриншот YouTube @homecuisine11

Довести до кипения и проварить маринад в течение 2 минут. Полностью остудить.

Приготовление маринада. Фото: Скриншот YouTube @homecuisine11

Рыбу подготовить (по желанию — очистить, порезать на куски или оставить целой).

Рыба в маринаде. Фото: Скриншот YouTube @homecuisine11

Залить холодным маринадом и поставить в холодильник на 3-4 дня. Готовую рыбу подавать охлажденной.

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