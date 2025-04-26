Какая рыба лучше подходит для жарки на мангале — советы

Жареная рыба. Фото: Freepik

Сезон пикников и отдыха на природе открыт, а значит следует заранее позаботиться о вкусных блюдах на мангале. На замену шашлыку часто приходит рыба на мангале, но стоит знать, какие виды подходят для такого приготовления лучше всего.

Новини.LIVE делится советами.

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Для приготовления на открытом огне лучше всего подходит жирная рыба. Такая, как например, лосось. Она прекрасно прожаривается и остается нежной и сочной внутри. Также хорошо смаковать на гриле будут палтус, форель и скумбрия. Для золотистой корочки смажьте стейки растительным маслом.

Для более изысканного блюда можно выбрать филе тунца, но главное, его не передержать. Жарить тунца лучше по 2-3 минут с каждой стороны, ведь внутри он должен остаться розовым.

А вот более нежные виды рыбы, такие как кета, форель, сибас или дорадо, лучше приготовить в фольге. Для этого каждый отдельный кусок или целую рыбу заверните в фольгу со специями и травами и запекайте на решетке. Так они сохранят свою сочность и вкус.

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