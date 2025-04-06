Що робити, щоб вода не википала при готуванні — поради

Каструля з киплячою водою. Фото: Freepik

Час від часу при приготуванні страв можна не догледіти, і вода "втече" з каструлі. Але, на щастя, уникнути неприємних наслідків можна за допомогою простих та дієвих лайфхаків.

Новини.LIVE розповідає, що робити, щоб вода не википіла.

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Вершкове масло

Для того, щоб вода не швидко не википала, киньте до окропу шматочок вершкового масла або додайте трохи олії. Завдяки цьому на поверхні утвориться плівка, яка не дасть рідині швидко випаровуватися. Особливо цей лайфхак буде корисним при приготуванні картоплі чи макаронних виробів, адже страва стане більш насиченою та матиме вершковий присмак.

Лід

Вирішити проблему за лічені секунди можна за допомогою кубика льоду. Просто киньте його до каструлі — він швидко охолодить поверхню та не дасть воді википіти.

Дерев'яна ложка

Цей спосіб буде корисним при приготування каш та овочів, які містять крохмаль. Під час їхнього приготування на поверхні утворюється піна, яка разом із водою стрімко "тікає" з каструлі. Для того, щоб цього уникнути, покладіть зверху на ємність дерев'яну ложку.

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