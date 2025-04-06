Что делать, чтобы вода не выкипала при готовке - советы

Кастрюля с кипящей водой. Фото: Freepik

Время от времени при приготовлении блюд можно не уследить, и вода "убежит" из кастрюли. Но, к счастью, избежать неприятных последствий можно с помощью простых и действенных лайфхаков.

Новини.LIVE рассказывает, что делать, чтобы вода не выкипела.

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Сливочное масло

Для того, чтобы вода не быстро не выкипала, бросьте в кипяток кусочек сливочного масла или добавьте немного масла. Благодаря этому на поверхности образуется пленка, которая не даст жидкости быстро испаряться. Особенно этот лайфхак будет полезен при приготовлении картофеля или макаронных изделий, ведь блюдо станет более насыщенным и будет иметь сливочный привкус.

Лед

Решить проблему за считанные секунды можно с помощью кубика льда. Просто бросьте его в кастрюлю — он быстро охладит поверхность и не даст воде выкипеть.

Деревянная ложка

Этот способ будет полезным при приготовлении каш и овощей, которые содержат крахмал. Во время их приготовления на поверхности образуется пена, которая вместе с водой стремительно "убегает" из кастрюли. Для того, чтобы этого избежать, положите сверху на емкость деревянную ложку.

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