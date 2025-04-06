Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Что делать, чтобы вода не выкипела из кастрюли — лайфхаки arrow

Что делать, чтобы вода не выкипела из кастрюли — лайфхаки

6 апреля 2025 20:00
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Что делать, чтобы вода не выкипала при готовке - советы
Кастрюля с кипящей водой. Фото: Freepik
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Время от времени при приготовлении блюд можно не уследить, и вода "убежит" из кастрюли. Но, к счастью, избежать неприятных последствий можно с помощью простых и действенных лайфхаков.

Новини.LIVE рассказывает, что делать, чтобы вода не выкипела.

Реклама
Читайте также:

Как не дать воде выкипеть из кастрюли

Сливочное масло

Для того, чтобы вода не быстро не выкипала, бросьте в кипяток кусочек сливочного масла или добавьте немного масла. Благодаря этому на поверхности образуется пленка, которая не даст жидкости быстро испаряться. Особенно этот лайфхак будет полезен при приготовлении картофеля или макаронных изделий, ведь блюдо станет более насыщенным и будет иметь сливочный привкус.

Лед

Решить проблему за считанные секунды можно с помощью кубика льда. Просто бросьте его в кастрюлю — он быстро охладит поверхность и не даст воде выкипеть.

Деревянная ложка

Этот способ будет полезным при приготовлении каш и овощей, которые содержат крахмал. Во время их приготовления на поверхности образуется пена, которая вместе с водой стремительно "убегает" из кастрюли. Для того, чтобы этого избежать, положите сверху на емкость деревянную ложку.

Напомним, мы рассказывали, как правильно солить блюда для лучшего вкуса — в начале или в конце.

Кроме того, предлагаем узнать, почему ни в коем случае нельзя мыть сырое мясо.

А также мы делились полезными лайфхаками, как за считанные минуты размягчить сливочное масло из холодильника.

вода лайфхаки советы действенные лайфхаки полезные советы
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:16 На Харьковщине РФ уничтожила школу, которую недавно отстроили

20:08 У Милы Кунис гостиная будущего — поразит самых требовательных

20:00 Какую категорию граждан не смогут забронировать в апреле

19:53 Оккупанты атаковали Херсонскую область — пострадали две женщины

19:50 Папа Римский впервые выступил на публике после болезни — видео

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

19:39 Жители Ирпеня жалуются на остановку восстановления дома — детали

19:20 Синоптики объявили третий уровень опасности — погода во Львове

19:14 В Харькове собрали виды оружия, которым атаковали город

19:07 Удар по Кривому Рогу — в больнице умер еще один человек

18:53 Иран хочет непрямых переговоров с США и пригрозил соседям

20:16 На Харьковщине РФ уничтожила школу, которую недавно отстроили

20:08 У Милы Кунис гостиная будущего — поразит самых требовательных

20:00 Какую категорию граждан не смогут забронировать в апреле

19:53 Оккупанты атаковали Херсонскую область — пострадали две женщины

19:50 Папа Римский впервые выступил на публике после болезни — видео

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

19:39 Жители Ирпеня жалуются на остановку восстановления дома — детали

19:20 Синоптики объявили третий уровень опасности — погода во Львове

19:14 В Харькове собрали виды оружия, которым атаковали город

19:07 Удар по Кривому Рогу — в больнице умер еще один человек

18:53 Иран хочет непрямых переговоров с США и пригрозил соседям

22:33 Гарантии безопасности для Украины — что думают об этом одесситы

18:33 Полномочия Труханова заканчиваются — ждать ли выборов в Одессе

07:01 НАТО исполняется 76 лет — когда и зачем создали Альянс

06:34 Сигареты от 120 грн — одесситы о повышении цен на табак

3 апреля

22:33 Санкции США против РФ, и почему Трамп часто упоминает Одессу

2 апреля

22:33 Цены одесского Привоза в апреле — что предлагают и чем удивляют

1 апреля

22:33 Юмор в Одессе во время войны — как изменились традиции и память

06:33 Как изменила война юмористические традиции Одессы — Борис Барский

29 марта

06:33 Украинские фрукты — насколько цены будут доступны в этом году

28 марта

22:33 Одесса глазами горожан — от восхищения до критики

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Особые банкноты — от каких купюр евро лучше избавиться в 2025

5 апреля 2025

Легальный выезд за границу — что грозит тем, кто не вернулся

25 марта 2025

Ненужный номинал — какие купюры евро лучше не хранить

3 апреля 2025

Польша и Германия — почему украинцев могут депортировать в апреле

31 марта 2025

Валюта в квартире — где категорически нельзя держать доллары

4 апреля 2025

Новый тариф от Киевстара — что стоит всего 50 грн в месяц

28 марта 2025

Льготы для УБД — на какие ежегодные выплаты они имеют право

25 марта 2025

В Украине улучшится мобильная связь — Рада поддержала закон

28 марта 2025

В Киевстаре появился новый бюджетный тариф — кому он подойдет

4 апреля 2025

Обреченные купюры — какие доллары и евро запрещено обменивать