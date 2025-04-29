Як приготувати куряче філе, щоб воно не було сухе — лайфхак

Куряче філе. Фото: Freepik

Як відомо, куряча грудка — дуже ніжна частина птиці, саме тому часто виникають труднощі із його приготуванням. Досвідчені господині знають один секрет, який допоможе зробити філе соковитим.

Корисною порадою поділилися Ukr.Media.

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Щоб ця частина птиці не втрачала свої смакові якості та не була сухою, кухарі радять готувати її у фользі.

Для цього куряче філе необхідно очистити від плівки, прожилок та зайвого жиру. Після чого від великої частини відокремити мале філе та розрізати гострим ножем більшу частину "книжкою".

Далі м'ясо потрібно посолити та, за бажанням, додати улюблені спеції. Малу частину філе покласти на велику частину, загорнути у рулет та щільно загорнути у фольгу, закріпивши краї.

Рулет помістити у киплячу воду та проварити 5 хвилин. Після чого залишити м'ясо у фользі в каструлі з водою приблизно на 40 хвилин, щоб воно доготувалося за рахунок залишкового тепла.

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