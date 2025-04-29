Как приготовить куриное филе, чтобы оно не было сухое — лайфхак

Куриное филе будет сочнее в разы — секрет в приготовлении
Как известно, куриная грудка — очень нежная часть птицы, именно поэтому часто возникают трудности с ее приготовлением. Опытные хозяйки знают один секрет, который поможет сделать филе сочным.
Полезным советом поделились Ukr.Media.
Как сделать куриное филе сочным и нежным
Чтобы эта часть птицы не теряла свои вкусовые качества и не была сухой, повара советуют готовить ее в фольге.
Для этого куриное филе необходимо очистить от пленки, прожилок и лишнего жира. После чего от большой части отделить малое филе и разрезать острым ножом большую часть "книжкой".
Далее мясо нужно посолить и, по желанию, добавить любимые специи. Малую часть филе положить на большую часть, завернуть в рулет и плотно завернуть в фольгу, закрепив края.
Рулет поместить в кипящую воду и проварить 5 минут. После чего оставить мясо в фольге в кастрюле с водой примерно на 40 минут, чтобы оно доготовилось за счет остаточного тепла.
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