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Куриное филе будет сочнее в разы — секрет в приготовлении

29 апреля 2025 20:10
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Как приготовить куриное филе, чтобы оно не было сухое — лайфхак
Куриное филе. Фото: Freepik
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Как известно, куриная грудка — очень нежная часть птицы, именно поэтому часто возникают трудности с ее приготовлением. Опытные хозяйки знают один секрет, который поможет сделать филе сочным.

Полезным советом поделились Ukr.Media.

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Чтобы эта часть птицы не теряла свои вкусовые качества и не была сухой, повара советуют готовить ее в фольге.

Для этого куриное филе необходимо очистить от пленки, прожилок и лишнего жира. После чего от большой части отделить малое филе и разрезать острым ножом большую часть "книжкой".

Далее мясо нужно посолить и, по желанию, добавить любимые специи. Малую часть филе положить на большую часть, завернуть в рулет и плотно завернуть в фольгу, закрепив края.

Рулет поместить в кипящую воду и проварить 5 минут. После чего оставить мясо в фольге в кастрюле с водой примерно на 40 минут, чтобы оно доготовилось за счет остаточного тепла.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мясо, чтобы оно таяло во рту.

Кроме того, узнайте секрет в приготовлении пельменей — всего три ингредиента сделают их вкуснее в разы.

А также предлагаем полезный лайфхак от Евгения Клопотенко, чтобы салат из капусты всегда был сочным.

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20:42 Новый стадион Эвертона построили из украинской стали

20:15 Трамп заявил, что с Путиным договариваться легче, чем с Зеленским

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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