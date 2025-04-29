Як правильно нарізати капусту та огірок на салат для соковитості — поради Клопотенка

Весняний салат з огірком і капустою. Фото: klopotenko.com

З приходом весни завжди хочеться додати до свого раціону більше овочів та зелені, і салат з молодою капустою і огірком чудовий варіант. А секрет у соковитості цієї страви ховається у правильній нарізці.

Корисною порадою щодо приготування поділився кухар Євген Клопотенко.

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Шеф-кухар радить нарізати капусту для салату тонкою соломкою. Після чого її варто підсолити та добре пом'яти руками, щоб вона пустила сік.

А ось огірок краще додавати до салату в останню чергу. Так він збереже усі свої соки та дасть страві свіжості.

Додавати заправку до салату теж потрібно у самому кінці, тоді він довше буде залишатися хрумким.

У якості заправки можна використовувати олію, сметану чи майонез. А можна приготувати декілька цікавих варіантів:

Часникова заправка. У окремій ємності змішайте олію, гірчицю, лимонний сік, перетертий через прес часник, сіль та перець.

Заправка з йогуртом. Додайте до йогурту гірчицю чи хрін, лимонний сік, дрібку солі та зелень за смаком.

Східна заправка. Для приготування поєднайте соєвий соус, рисовий оцет або сік лимону, кунжутну олію, дрібку цукру або меду та насіння кунжуту.

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