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"Рятувальний" салат з крашанок — просто і смачно

27 квітня 2025 21:28
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Швидкий салат з вареними яйцями після Великодня — рецепт
Салат з крашанок. Фото: скриншот
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Після великодніх свят часто залишається багато крашанок, термін придатності яких швидко добігає кінця. Аби "врятувати" цінний продукт спробуйте приготувати цей простий, але дуже смачний салат.

Рецептом поділилася Інна Ключник в Instagram.

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Вам знадобиться:

  • яйця варені;
  • мариновані печериці;
  • кукурудза консервована;
  • копчене м'ясо;
  • зелена цибуля;
  • майонез.

Спосіб приготування

Варені яйця та копчене м'ясо нарізати невеликими кубиками і викласти до миски.

Салат з крашанок - що приготувати
Підготовка яєць для салату. Фото: скриншот

До яєць та м'яса додати вже нарізані мариновані печериці та кукурудзу.

Що приготувати з крашанок - смачний салат
Підготовка м'яса для салату. Фото: скриншот

Зелену цибулю подрібнити та всипати до решти інгредієнтів. Додати майонез та ретельно перемішати.

Салат з варених яєць та м'яса - рецепт
Готовий салат. Фото: скриншот

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