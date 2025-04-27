Швидкий салат з вареними яйцями після Великодня — рецепт

Салат з крашанок. Фото: скриншот

Після великодніх свят часто залишається багато крашанок, термін придатності яких швидко добігає кінця. Аби "врятувати" цінний продукт спробуйте приготувати цей простий, але дуже смачний салат.

Рецептом поділилася Інна Ключник в Instagram.

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Вам знадобиться:

яйця варені;

мариновані печериці;

кукурудза консервована;

копчене м'ясо;

зелена цибуля;

майонез.

Спосіб приготування

Варені яйця та копчене м'ясо нарізати невеликими кубиками і викласти до миски.

Підготовка яєць для салату. Фото: скриншот

До яєць та м'яса додати вже нарізані мариновані печериці та кукурудзу.

Підготовка м'яса для салату. Фото: скриншот

Зелену цибулю подрібнити та всипати до решти інгредієнтів. Додати майонез та ретельно перемішати.

Готовий салат. Фото: скриншот

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