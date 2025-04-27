Швидкий салат з вареними яйцями після Великодня — рецепт

"Рятувальний" салат з крашанок — просто і смачно
Після великодніх свят часто залишається багато крашанок, термін придатності яких швидко добігає кінця. Аби "врятувати" цінний продукт спробуйте приготувати цей простий, але дуже смачний салат.
Рецептом поділилася Інна Ключник в Instagram.
Вам знадобиться:
- яйця варені;
- мариновані печериці;
- кукурудза консервована;
- копчене м'ясо;
- зелена цибуля;
- майонез.
Спосіб приготування
Варені яйця та копчене м'ясо нарізати невеликими кубиками і викласти до миски.
До яєць та м'яса додати вже нарізані мариновані печериці та кукурудзу.
Зелену цибулю подрібнити та всипати до решти інгредієнтів. Додати майонез та ретельно перемішати.
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