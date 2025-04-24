Салат Грація — ідеальний варіант для схуднення

Салат "Грація". Фото: gospodynka.com.ua

Цей легкий та свіжий салат не лише смакує чудово, а й допомагає позбутися зайвої ваги. Завдяки вдалому поєднанню інгредієнтів він запускає природне очищення організму й сприяє зменшенню об’ємів у ділянці талії.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

огірки — 3 шт.;

редиска — 1 пучок;

сіль — 2–3 ч. л.;

яйця варені — 3 шт.;

зелена цибуля — 3–4 пера.

Для соусу:

йогурт — 2 ст. л.;

гірчиця — 1 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

кріп — 2 ст. л.;

петрушка — 2 ст. л.;

сіль і перець — на смак.

Спосіб приготування

Тонко натерти огірки й редиску на тертці або нарізати дуже тонкими скибочками.

Огірки та редиска. Фото: gospodynka.com.ua

Додати сіль, перемішати й залишити на 20 хвилин, щоб овочі пустили сік.

Приготування салата. Фото: gospodynka.com.ua

Потім ретельно відтиснути руками зайву рідину. Нарізати варені яйця та зелену цибулю, додати до овочів.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Для соусу змішати йогурт, гірчицю, майонез, дрібно нарізаний кріп і петрушку. Посолити, поперчити на смак. Заправити салат соусом і перемішати.

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