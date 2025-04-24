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Салат "Грація", який спалює жир на животі — збережіть цей рецепт

24 квітня 2025 12:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат Грація — ідеальний варіант для схуднення
Салат "Грація". Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей легкий та свіжий салат не лише смакує чудово, а й допомагає позбутися зайвої ваги. Завдяки вдалому поєднанню інгредієнтів він запускає природне очищення організму й сприяє зменшенню об’ємів у ділянці талії.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • огірки — 3 шт.;
  • редиска — 1 пучок;
  • сіль — 2–3 ч. л.;
  • яйця варені — 3 шт.;
  • зелена цибуля — 3–4 пера.

Для соусу:

  • йогурт — 2 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • кріп — 2 ст. л.;
  • петрушка — 2 ст. л.;
  • сіль і перець — на смак.

Спосіб приготування

Тонко натерти огірки й редиску на тертці або нарізати дуже тонкими скибочками. 

салат, який спалює жир на животі, збережіть цей рецепт
Огірки та редиска. Фото: gospodynka.com.ua

Додати сіль, перемішати й залишити на 20 хвилин, щоб овочі пустили сік.

салат, який спалює жир на животі
Приготування салата. Фото: gospodynka.com.ua

Потім ретельно відтиснути руками зайву рідину. Нарізати варені яйця та зелену цибулю, додати до овочів.

овочевий салат, який спалює жир на животі
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Для соусу змішати йогурт, гірчицю, майонез, дрібно нарізаний кріп і петрушку. Посолити, поперчити на смак. Заправити салат соусом і перемішати.

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