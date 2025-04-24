Салат Грація — ідеальний варіант для схуднення

Салат "Грація", який спалює жир на животі — збережіть цей рецепт
Цей легкий та свіжий салат не лише смакує чудово, а й допомагає позбутися зайвої ваги. Завдяки вдалому поєднанню інгредієнтів він запускає природне очищення організму й сприяє зменшенню об’ємів у ділянці талії.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- огірки — 3 шт.;
- редиска — 1 пучок;
- сіль — 2–3 ч. л.;
- яйця варені — 3 шт.;
- зелена цибуля — 3–4 пера.
Для соусу:
- йогурт — 2 ст. л.;
- гірчиця — 1 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- кріп — 2 ст. л.;
- петрушка — 2 ст. л.;
- сіль і перець — на смак.
Спосіб приготування
Тонко натерти огірки й редиску на тертці або нарізати дуже тонкими скибочками.
Додати сіль, перемішати й залишити на 20 хвилин, щоб овочі пустили сік.
Потім ретельно відтиснути руками зайву рідину. Нарізати варені яйця та зелену цибулю, додати до овочів.
Для соусу змішати йогурт, гірчицю, майонез, дрібно нарізаний кріп і петрушку. Посолити, поперчити на смак. Заправити салат соусом і перемішати.
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