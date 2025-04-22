Салат Вітамінний коктейль — ідеальний рецепт для схуднення після Великодніх свят

Салат "Вітамінний коктейль". Фото: Скриншот YouTube @Helen_Kuzmenko

Після ситних святкових застіль організм потребує легкого перезавантаження. Цей салат — справжній вітамінний вибух, який допоможе повернутися до здорового ритму харчування. Селера, морква та яблуко стимулюють травлення, а легка заправка робить страву дієтичною й освіжає.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Перевірені рецепти.

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Вам знадобиться:

корінь селери — 100 г;

яблуко — 100 г;

морква — 100 г;

зелень кропу та зеленої цибулі — на смак;

льонова олія (або інша рослинна) — для заправки;

сіль — на смак.

Спосіб приготування

Очистити моркву, селеру та яблуко. Натерти всі інгредієнти на дрібну тертку (бурякову).

Селера та морква. Фото: Скриншот YouTube @Helen_Kuzmenko

Додати дрібно нарізану зелень, посолити на смак. Заправити льоновою або улюбленою рослинною олією.

Морква та зелень. Фото: Скриншот YouTube @Helen_Kuzmenko

Подавати одразу після приготування як легкий перекус або гарнір.

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