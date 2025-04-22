Салат Вітамінний коктейль — ідеальний рецепт для схуднення після Великодніх свят

Салат Вітамінний — для схуднення після Великодніх свят
Після ситних святкових застіль організм потребує легкого перезавантаження. Цей салат — справжній вітамінний вибух, який допоможе повернутися до здорового ритму харчування. Селера, морква та яблуко стимулюють травлення, а легка заправка робить страву дієтичною й освіжає.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Перевірені рецепти.
Вам знадобиться:
- корінь селери — 100 г;
- яблуко — 100 г;
- морква — 100 г;
- зелень кропу та зеленої цибулі — на смак;
- льонова олія (або інша рослинна) — для заправки;
- сіль — на смак.
Спосіб приготування
Очистити моркву, селеру та яблуко. Натерти всі інгредієнти на дрібну тертку (бурякову).
Додати дрібно нарізану зелень, посолити на смак. Заправити льоновою або улюбленою рослинною олією.
Подавати одразу після приготування як легкий перекус або гарнір.
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