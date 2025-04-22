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Салат Вітамінний — для схуднення після Великодніх свят

22 квітня 2025 12:30
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат Вітамінний коктейль — ідеальний рецепт для схуднення після Великодніх свят
Салат "Вітамінний коктейль". Фото: Скриншот YouTube @Helen_Kuzmenko
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Після ситних святкових застіль організм потребує легкого перезавантаження. Цей салат — справжній вітамінний вибух, який допоможе повернутися до здорового ритму харчування. Селера, морква та яблуко стимулюють травлення, а легка заправка робить страву дієтичною й освіжає.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Перевірені рецепти

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Вам знадобиться:

  • корінь селери — 100 г;
  • яблуко — 100 г;
  • морква — 100 г;
  • зелень кропу та зеленої цибулі — на смак;
  • льонова олія (або інша рослинна) — для заправки;
  • сіль — на смак.

Спосіб приготування

Очистити моркву, селеру та яблуко. Натерти всі інгредієнти на дрібну тертку (бурякову). 

рецепт салата для схуднення
Селера та морква. Фото: Скриншот YouTube @Helen_Kuzmenko

Додати дрібно нарізану зелень, посолити на смак. Заправити льоновою або улюбленою рослинною олією.

рецепт легкого салата для схуднення
Морква та зелень. Фото: Скриншот YouTube @Helen_Kuzmenko

Подавати одразу після приготування як легкий перекус або гарнір.

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12:28 Удар РФ по багатоповерхівці у Запоріжжі — є загибла та поранені

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:26 Гроші на комуналку — що змінилося для українців у допомозі

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