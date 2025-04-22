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Салат Витаминный — для похудения после Пасхальных праздников

22 апреля 2025 12:30
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат Витаминный коктейль — идеальный рецепт для похудения после Пасхальных праздников
Салат "Витаминный коктейль". Фото: Скриншот YouTube @Helen_Kuzmenko
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

После сытных праздничных застолий организм нуждается в легкой перезагрузке. Этот салат — настоящий витаминный взрыв, который поможет вернуться к здоровому ритму питания. Сельдерей, морковь и яблоко стимулируют пищеварение, а легкая заправка делает блюдо диетическим и освежающим.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Проверенные рецепты.

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Вам понадобится:

  • корень сельдерея — 100 г;
  • яблоко — 100 г;
  • морковь — 100 г;
  • зелень укропа и зеленого лука — по вкусу;
  • льняное масло (или другое растительное) — для заправки;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

Очистить морковь, сельдерей и яблоко. Натереть все ингредиенты на мелкую терку (свекольную).

рецепт салата для схуднення
Сельдерей и морковь. Фото: Скриншот YouTube @Helen_Kuzmenko

Добавить мелко нарезанную зелень, посолить по вкусу. Заправить льняным или любимым растительным маслом.

рецепт легкого салата для схуднення
Морковь и зелень. Фото: Скриншот YouTube @Helen_Kuzmenko

Подавать сразу после приготовления как легкий перекус или гарнир.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов

Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.

Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.

Еще мы писали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе.

А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.

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13:41 В Харькове снова раздаются мощные взрывы

13:25 СБУ разоблачила хищения бюджета на строительстве моста в Киеве

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:25 Диплом не сгенерировать — ChatGPT оставляет "метки" в текстах

13:16 РФ сбросила УАБы на Купянск — уничтожено 55 домов

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