Салат Витаминный коктейль — идеальный рецепт для похудения после Пасхальных праздников

Салат Витаминный — для похудения после Пасхальных праздников
После сытных праздничных застолий организм нуждается в легкой перезагрузке. Этот салат — настоящий витаминный взрыв, который поможет вернуться к здоровому ритму питания. Сельдерей, морковь и яблоко стимулируют пищеварение, а легкая заправка делает блюдо диетическим и освежающим.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Проверенные рецепты.
Вам понадобится:
- корень сельдерея — 100 г;
- яблоко — 100 г;
- морковь — 100 г;
- зелень укропа и зеленого лука — по вкусу;
- льняное масло (или другое растительное) — для заправки;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
Очистить морковь, сельдерей и яблоко. Натереть все ингредиенты на мелкую терку (свекольную).
Добавить мелко нарезанную зелень, посолить по вкусу. Заправить льняным или любимым растительным маслом.
Подавать сразу после приготовления как легкий перекус или гарнир.
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