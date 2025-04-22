Салат Витаминный коктейль — идеальный рецепт для похудения после Пасхальных праздников

Салат "Витаминный коктейль". Фото: Скриншот YouTube @Helen_Kuzmenko

После сытных праздничных застолий организм нуждается в легкой перезагрузке. Этот салат — настоящий витаминный взрыв, который поможет вернуться к здоровому ритму питания. Сельдерей, морковь и яблоко стимулируют пищеварение, а легкая заправка делает блюдо диетическим и освежающим.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Проверенные рецепты.

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Вам понадобится:

корень сельдерея — 100 г;

яблоко — 100 г;

морковь — 100 г;

зелень укропа и зеленого лука — по вкусу;

льняное масло (или другое растительное) — для заправки;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Очистить морковь, сельдерей и яблоко. Натереть все ингредиенты на мелкую терку (свекольную).

Сельдерей и морковь. Фото: Скриншот YouTube @Helen_Kuzmenko

Добавить мелко нарезанную зелень, посолить по вкусу. Заправить льняным или любимым растительным маслом.

Морковь и зелень. Фото: Скриншот YouTube @Helen_Kuzmenko

Подавать сразу после приготовления как легкий перекус или гарнир.

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